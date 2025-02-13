韓媒報導Karina出演了G-Dragon的新歌MV引爆粉絲期待，官方卻回應：無法確認！

擁有「AI美貌」的女團aespa成員Karina，這次將要助陣的對象是大前輩 BIGBANG 的 G-Dragon（GD，權志龍），消息一出粉絲們瞬間瘋傳討論。

據韓媒《每日經濟 Star Today》於今天（13日）的最新採訪結果顯示，Karina 參與了將於2月25日發行的 G-Dragon 第三張正規專輯《Übermensch》收錄曲之一的 MV 拍攝。



對此，G-Dragon 所屬公司 Galaxy Corporation 的相關人士表示：「關於 Karina 是否出演 MV，目前難以確認。」



Karina 在出道前便曾出演過 SM 娛樂前輩藝人們的 MV，還包括 2019 年 SHINee 泰民的〈WANT〉合作，以及驚喜現身東方神起鄭允浩的專輯《Reality Show》預告片。



G-Dragon 去年下半年憑藉〈POWER〉與〈Home Sweet Home〉的成功掀起話題性，進一步提高了大家對此次正規專輯的期待。特別是他睽違約 11 年 5 個月所推出的新作品，因此也投入了極大的心血製作。自3月起也將展開世界巡演。



而 G-Dragon 與金泰浩PD攜手打造的話題綜藝節目《Good Day》也將多位高人氣的明星從演員、歌手、團體、喜劇人們聚集在一起，共同完成年度歌曲的音樂企劃節目真人秀，，更展現了他極強的人脈網確定在2月16日首播。



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