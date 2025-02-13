「浪漫達人」丁海寅 牽手《外傷重症中心》爆紅「護士師」賀營！《這糟糕的愛情》黑道+失憶+檢察官，超「瘋」CP來襲

「媽朋兒」丁海寅又接到新劇本了，搭檔的還是Netflix大爆劇《外傷重症中心》中「護理師千薔薇」的扮演者賀營。

據韓媒報導，丁海寅與賀營已收到新劇《這糟糕的愛情》（《이런 엿같은 사랑》）出演提案，兩人在積極考慮后最近決定參演。 對此丁海寅與賀營的所屬公司也發表官方立場表示：「目前正在審閱劇本，討論出演事宜。」

《這糟糕的愛情》將由SBS《與惡魔有約》的導演金將漢執導，《You Raise Me Up》的編劇穆智慧執筆，是一部浪漫喜劇，導演和編劇曾於2021年合作過Wavve劇集《You Raise Me Up》，時隔四年再次搭檔，令觀眾期待他們的默契表現。

丁海寅將在劇中飾演一個精通拳擊的黑幫二把手。 他曾憑藉電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》等現實感十足的戀愛演技備受好評。 最近，他又在《媽媽朋友的兒子》中挑戰浪漫喜劇，與庭沼珉展現出極佳的化學反應，吸引了眾多「夢幻CP粉」。 在同期上映的電影《老手2》中，丁海寅塑造了截然不同的角色，該片累計觀影人數突破750萬，並讓他榮獲當年青龍電影獎最佳男配角，進一步證明瞭他的演技實力與話題度。



賀營則將在劇中飾演一名失憶的檢察官。 她於2019年通過KBS2電視劇《監獄醫生》出道，時隔六年終於首次擔任主角。在最近上線的Netflix大熱劇《外傷重症中心》中，賀營飾演擁有黑幫氣質的五年級創傷外科護理師「千薔薇」，以活潑獨特的魅力吸引了觀眾。 她憑藉超越新人水準的演技和角色消化能力獲得了大量好評。 尤其是《外傷重症中心》不僅在韓國本土大熱，還在Netflix非英語劇集全球排名中奪得第一，展現了驚人的話題度，同時也讓賀營一躍成為主演級演員。



此外，《這糟糕的愛情》目前正在洽談全球OTT平臺的播出事宜中。

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