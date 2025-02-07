Super Junior利特也悼念大S，默默發了大S與具俊曄合照

不少台韓網友都壟罩在大S（徐熙媛）過世與具俊曄天人永隔的悲傷之中，韓星除了喜愛台劇《流星花園》的2NE1 Dara（Sandara Park）在X留言悼念外，Super Junior利特深夜也默默上傳一張照片悼念。

*先前報導回顧：‎〈「生涯深受影響」2NE1 Dara悼念大S，高雄跨年曾獻唱《流星花園》主題曲表達對劇的喜愛〉‎

利特上傳的照片是具俊曄來到台灣和大S相逢後公開的第一張合照，具俊曄透過《劉QUIZ ON THE BLOCK》等節目公開。利特什麼字也沒打，但想必和眾多網友一樣，為大S與具俊曄的愛情惋惜。



具俊曄昨首度發聲‎，也有不少名人留言為他打氣，和他親如家人的酷龍隊友姜元來妻子金松留言：「相信你會為留下來的家人好好收尾的……一定要按時吃飯，不要放過那些對崇高愛情的傷害，祈禱歐巴順利完成最後的使命。」有交情的After School嘉熙說：「用任何言語都無法安慰這沉痛……歐巴只為你祈禱，為了歐巴為了家人我會真心祈禱……一定要……振作起來……ㅠㅠ」

哈哈：「大哥……大哥的愛是永遠的……加油！！」朴俊亨：「大哥，我會為你祈禱的。」有韓國血統的台灣歌手Bii（畢書盡）：「前輩加油。」韓國華僑、台灣歌手孫盛希也說：「加油前輩。」除此之外Ryan Jhun、李常敏、鄭埻夏等亦按讚力挺。



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