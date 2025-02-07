Super Junior利特也悼念大S，默默发了大S与具俊晔合照

不少台韩网友都垄罩在大S（徐熙媛）过世与具俊晔天人永隔的悲伤之中，韩星除了喜爱台剧《流星花园》的2NE1 Dara（Sandara Park）在X留言悼念外，Super Junior利特深夜也默默上传一张照片悼念。

*先前报导回顾：‎〈「生涯深受影响」2NE1 Dara悼念大S，高雄跨年曾献唱《流星花园》主题曲表达对剧的喜爱〉‎

利特上传的照片是具俊晔来到台湾和大S相逢后公开的第一张合照，具俊晔透过《刘QUIZ ON THE BLOCK》等节目公开。利特什么字也没打，但想必和众多网友一样，为大S与具俊晔的爱情惋惜。



具俊晔昨首度发声‎，也有不少名人留言为他打气，和他亲如家人的酷龙队友姜元来妻子金松留言：「相信你会为留下来的家人好好收尾的……一定要按时吃饭，不要放过那些对崇高爱情的伤害，祈祷欧巴顺利完成最后的使命。」有交情的After School嘉熙说：「用任何言语都无法安慰这沉痛……欧巴只为你祈祷，为了欧巴为了家人我会真心祈祷……一定要……振作起来……ㅠㅠ」

哈哈：「大哥……大哥的爱是永远的……加油！！」朴俊亨：「大哥，我会为你祈祷的。」有韩国血统的台湾歌手Bii（毕书尽）：「前辈加油。」韩国华侨、台湾歌手孙盛希也说：「加油前辈。」除此之外Ryan Jhun、李常敏、郑埻夏等亦按赞力挺。



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