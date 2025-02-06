失去大S具俊曄首發聲！譴責汪小菲「裝淒涼亂跑」，聲明遺產留徐媽媽、盡力保護孩子

大S徐熙媛過世，身為丈夫的具俊曄稍早首度發聲，親自在個人IG以華語與韓語各發一篇文。

具俊曄表示自己仍處在無法比擬的痛苦當中，譴責「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」，明顯指大S前夫汪小菲，還痛批「有些人故意損害我們家族的形象，亂發關於保險和金錢的假新聞」。如先前具俊曄友人、姜元來妻子金松所透露的，具俊曄只求「熙媛安息」，最後聲明大S遺產他會全權交給徐媽媽，並盡力採取法律措施保護孩子們。

「求求什麼都不要做，只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託。還有，我要講熙媛留下來的寶貴的遺產。所有的遺產，熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。」

具俊曄最後寫道：「我跟熙媛在一起的時間，沒辦法以世界上任何東西來代替，珍貴又價值的禮物。我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情，再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位。熙媛永遠的愛 俊俊 敬上」

▼具俊曄完整聲明



▼回顧「有位裝很淒涼的淋雨亂跑」



這是大S過世以來具俊曄首度發聲，除了和外界頻頻猜測大S的遺產流向有關係外，和「包機爭議」應也脫離不了關係。包機爭議是指大S骨灰罈是由具俊曄與徐家人以包機方式帶回台灣，汪小菲友人先聲稱包機是由汪小菲出錢，小S今日便忍無可忍向台灣媒體發聲明，澄清包機是徐家人和丈夫Mike（許雅鈞）所負擔。

▼包機爭議前因後果



而關於大S遺產流向，台灣、韓國或中國，網友、媒體或法律專業人士都有人做推論，還有傳言大S生前已立好遺囑，甚至有人把算命言論都拿來參考，而大S一雙兒女是否會歸於前夫汪小菲亦受到相當大的討論。於理，依台灣法律孩子應歸屬孩子生父汪小菲，於情，許多網友都無法接受汪小菲和張蘭母子帶走小孩，更希望徐媽媽和小S能爭取到孩子監護權，具俊曄此發言等於要守護孩子，讓網友放心不少且大喊帥氣、紛紛替「姐夫」加油打氣。



*更新：姐夫華語貼文已刪掉關於孩子的字句，修正為「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好」。



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