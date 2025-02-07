《換乘戀愛：另一個開始》五大熱話：新人加入大玩曖昧，朴知妍撞臉歌手安智煐

「韓國戀綜天花板」《換乘戀愛》姊妹節目《換乘戀愛：另一個開始》已經開播，節目集結前三季多位人氣成員，不但喚起了換乘迷的集體回憶，以下五大亮點更是網民茶餘飯後的熱話，香港觀眾即可透過「黃Viu」免費緊貼進度。

亮點一：人氣成員重回濟州

《換乘戀愛：另一個開始》講述《換乘1》參加者郭珉在、李惠善和鄭慧仁，《換乘2》李智妍、朴娜言和鄭奎敏，以及《換乘3》金光泰和曹輝賢一同回到昔日的拍攝場地，以不同的方式再次體驗濟州島的魅力，創造全新回憶！一眾舊拍檔重遇後除了詳談當年拍攝點滴，也大方分享戀愛觀和個人愛好，如李惠善坦言特別鍾情聚會中最安靜的男生、鄭慧仁大讚郭珉在溫柔敦厚，都讓觀眾不禁憶起昔日令人心動的特別時光。



亮點二：全新組合曖昧

不同季度的成員在晚上齊聚濟州島公寓，他們一同煮飯打掃，在相處中了解「新朋友」，如智妍主動詢問大家生肖、制定禁止敬語罰款，都令眾人漸漸打破隔閡；而且由於所有成員的個人資料早已公開，所以節目規則變得更有彈性，如眾人可以直接公開年齡拉近距離，因此主持人發現娜言對輝賢似乎很感興趣，圭敏則非常喜歡慧仁，看得人面紅心跳！

亮點三：娜妍熙斗驚喜主持

除了節目固定主持人李龍真、金叡園和Yura外，《換乘2》代表情侶李娜妍和南熙斗也在第二集驚喜現身，並首次以主持身份觀察參加者，看著他們邊心動邊評論，都讓觀眾更加投入其中！如果你是「娜熙CP」的粉絲，絕對值得一看。



亮點四：參賽者外型大轉變

《換乘3》成員金光泰過去憑藉四處放電的「海王」（擅於搞曖昧的時間管理大師）設定深入民心，今次他一改陽光造型，以一頭長捲髮嫩男形象回巢，不但使觀眾眼前一亮，就連主持人李龍真也驚訝表示對方消瘦不少，幾乎認不出來！此外，《換乘2》朴娜言和李智妍亦因為搣甩嬰兒肥獲讚魅力升級，全員外型大轉變帶給觀眾前所未有的感官刺激，引發網民熱烈討論！

亮點五：新人加盟增添刺激

有別於第一至三季，《換乘戀愛：另一個開始》第一個晚上就有兩位新人加入！原以為他們是其中一位參加者的前任，原來新成員朴知妍是《換乘2》李智妍的好友、李觀宇則是《換乘3》趙輝賢的朋友，其中朴知妍更撞臉韓國女歌手安智煐，兩位高顏值的參加者成功令現場熱度升溫，珉在和輝賢積極照顧知妍，可是知妍卻直言圭敏是自己的理想型，使網民非常期待接下來的發展！



而在下集預告中，將有新成員陸續抵達，想知道他們會否擦出愛火，就要留意在「黃Viu」上架的新一集發展了。《換乘戀愛：另一個開始》逢星期四在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《白種元的悲慘世界》和《流氓讀書會》，盡情飽覽最新韓國節目。

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