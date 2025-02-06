柳演錫見面會門票開賣兩分鐘秒殺！感謝台粉支持宣布3/23台北站加場，遠大售票系統2/9開賣

霸總魅力無法擋！以《現在撥打的電話》中白司彥一角紅透半邊天的韓國男神柳演錫，將於3月22日來台開設見面會，門票將於農曆年前的最後一個周末開賣，並在不到兩分鐘內秒殺。主辦單位稍早在臉書發文，驚喜宣布將加開場次，確定於3月23日再度開設一場，柳演錫將於信義劇場Legacy MAX連續兩天與粉絲們相見，也正如他所說的「真的要在台灣多待幾天了！」3月23日的加場門票，將於2月9日中午12點起於遠大售票系統及全台7-11 ibon機台同步開賣，敬請粉絲們把握搶票機會。

柳演錫這位橫跨戲劇、電影、綜藝主持及音樂劇等領域的全能演員，於2024年大豐收。他主演的《現在撥打的電話》在多個國家串流平台上榮登冠軍，而在2024年MBC演技大賞中，柳演錫更勇奪男子最優秀演技賞及最佳CP獎兩大榮譽。《現在撥打的電話》至今仍霸佔各大追劇榜單，話題熱度持續延燒。

除了戲劇，柳演錫在綜藝領域也同樣大放異彩。從演員身份出道的他，去年首次挑戰綜藝節目主持，並與劉在錫共同主持SBS綜藝節目《只要有空》。該節目初播時並未受到外界看好，但隨著節目熱播，收視逐漸攀升，深受觀眾喜愛。節目在去年年底完結第二季後創下了最高收視，而第三季也確定開拍。1月29日舉行的SBS演藝大賞上，柳演錫一舉摘下最佳綜藝新人獎，令粉絲驚呼：「歐巴，你還有什麼不會？」



柳演錫在領獎時表示：「作為演員，我從未在演技大賞獲得新人獎，卻因綜藝節目獲得了新人獎，心情非常感動。透過拍攝節目，能與市民直接交流，這段經歷十分珍貴，加上因為有劉在錫在，所以很安心。非常感謝讓我踏足MC界並一路教導我的劉在錫」更笑稱說劉在錫宛如是自己綜藝生涯中的「MC界媽媽」。

柳演錫戲劇和綜藝連發，聲勢水漲船高，使得他的IG粉絲數量激增，短短時間內突破兩百萬。海外粉絲也積極要求能見到白司彥一面，為此，柳演錫的經紀公司安排了亞洲四站巡迴見面會。作為出道22年的柳演錫，終於將在台灣舉行人生首次台北見面會。龍年最後一個周末的門票開賣，兩分鐘內便秒殺，未能搶到票的粉絲表示遺憾，紛紛要求加場，柳演錫得知消息，表示對台灣粉絲的支持十分感謝，並馬上決定於見面會隔天，也就是3月23日加開場次。主辦單位為不讓粉絲失望，過年也全力加班，準備加場事宜，確保能滿足更多粉絲的需求。3月23日柳演錫台北見面會 [The Secret Code : Y] 加場門票將於2月9日中午12:00在遠大售票系統及全台7-11 ibon 機台開賣，敬請粉絲們留意並把握最後搶票機會。更多加場活動的最新資訊，請密切關注主辦單位官方社群。

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2025 YOO YEON SEOK FANMEETING [The Secret Code : Y] IN TAIPEI

加場演出日期：2025年3月23日(日)

加場演出時間：3月23日17:00 (1小時前開放入場，依現場實際情況而定)

加場開賣時間：2025/02/09(日) 中午12:00起

演出地點：信義劇場Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信義區松壽路11號6樓

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

活動票價：A區$5,600/B區$4,600/C區$3,600/愛心席$2,800(全座席)

購票網址：https://ticketplus.com.tw/activity/

身障購票：請至Ticket Plus遠大售票網站email購票（Email信箱：service@farentasia.com）

粉絲福利：全體歡送、印刷簽名小卡、專屬PASS證、團體合照、擊掌、簽名拍立得





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