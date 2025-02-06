失去大S具俊晔首发声！谴责汪小菲「装凄凉乱跑」，声明遗产留徐妈妈、尽力保护孩子

大S徐熙媛过世，身为丈夫的具俊晔稍早首度发声，亲自在个人IG以华语与韩语各发一篇文。

具俊晔表示自己仍处在无法比拟的痛苦当中，谴责「有位装很凄凉的淋雨乱跑」，明显指大S前夫汪小菲，还痛批「有些人故意损害我们家族的形象，乱发关於保险和金钱的假新闻」。如先前具俊晔友人、姜元来妻子金松所透露的，具俊晔只求「熙媛安息」，最后声明大S遗产他会全权交给徐妈妈，并尽力采取法律措施保护孩子们。

「求求什么都不要做，只让我们的熙媛平安安息吧，恳切的拜托。还有，我要讲熙媛留下来的宝贵的遗产。所有的遗产，熙媛在生前为了保护她最爱的家族，用心血换来的，所以我会把我所有的权利都让给熙媛的妈妈。关於孩子们，我不要让任何恶人接触孩子们，都透过律师用法律措施让他们安全的成长到成人。」

具俊晔最后写道：「我跟熙媛在一起的时间，没办法以世界上任何东西来代替，珍贵又价值的礼物。我要保护熙媛最爱的那全部，这就是我最后该做的事情，再次深深的感谢哀悼我们熙媛的每一位。熙媛永远的爱 俊俊 敬上」

▼具俊晔完整声明



▼回顾「有位装很凄凉的淋雨乱跑」



这是大S过世以来具俊晔首度发声，除了和外界频频猜测大S的遗产流向有关系外，和「包机争议」应也脱离不了关系。包机争议是指大S骨灰坛是由具俊晔与徐家人以包机方式带回台湾，汪小菲友人先声称包机是由汪小菲出钱，小S今日便忍无可忍向台湾媒体发声明，澄清包机是徐家人和丈夫Mike（许雅钧）所负担。

▼包机争议前因后果



而关於大S遗产流向，台湾、韩国或中国，网友、媒体或法律专业人士都有人做推论，还有传言大S生前已立好遗嘱，甚至有人把算命言论都拿来参考，而大S一双儿女是否会归於前夫汪小菲亦受到相当大的讨论。於理，依台湾法律孩子应归属孩子生父汪小菲，於情，许多网友都无法接受汪小菲和张兰母子带走小孩，更希望徐妈妈和小S能争取到孩子监护权，具俊晔此发言等於要守护孩子，让网友放心不少且大喊帅气、纷纷替「姐夫」加油打气。



*更新：姐夫华语贴文已删掉关於孩子的字句，修正为「关於孩子们应得的财产，希望在律师的监督下，都能妥善把孩子的权利维护好」。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻