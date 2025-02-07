「彩虹運輸」一個都不能少！《模範計程車3》2025年下半年開播，李帝勳&金義聖&表藝珍&張赫鎮&裴侑藍全員上陣

熱門韓劇《模範計程車》第三季將於2025年內重磅回歸！

預計將在今年下半年播出的《模範計程車3》將繼續由引發了「道基綜合症」的「彩虹運輸」代表司機金道基（李帝勛 飾）領銜; 穩固團隊的「彩虹運輸」代表張省哲（金義聖 飾）、「彩虹運輸」駭客高恩（表藝珍 飾）、「彩虹運輸」工程師二人組崔主任&朴主任（張赫鎮、裴侑藍 飾）全員回歸，繼續緊密展現團結的團隊精神。



據悉在《模範計程車2》結束前，李帝勛曾表示希望與這些「家人們」一起繼續創作新的故事，展現了他們在劇中的極強化學反應。 在《模範計程車3》中，五位主角的「家庭式」緊密合作更加默契，大大提高了觀眾們的期待值。

此外，《模範計程車》系列的「世界觀之父」吳相浩編劇攜手憑藉《浪漫醫生金師傅3》共同導演一職積累豐富經驗的姜寶勝導演合作，強強聯手進一步增加了劇迷們對該劇的關注。 《模範計程車3》不僅會繼承前幾季的魅力元素，還將以更加成熟的世界觀吸引觀眾。



SBS方面表示：「我們正在全力以赴，以回饋觀眾對前幾季的喜愛。 李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍 已經做好了充分準備，將展示最強的團隊合作精神。 我們會為大家帶來充滿豪爽趣味的《模範計程車》，並期待大家能見證《模範計程車》系列為何被稱為『韓國式俠盜的巔峰』。 請大家多多期待將於今年下半年播出的《模範計程車3》。 」



另外，SBS新金土劇《模範計程車3》預計將在2025年下半年播出。

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