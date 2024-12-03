崔振赫見面會幕後！超「天才」把衣櫃改造一人KTV，媽媽氣到叫夢實咬他XD

崔振赫10月底才來台灣舉行見面會，他擔任固定班底的實境綜藝《我家的熊孩子》近日曝光了幕後花絮。

《我家的熊孩子》上週播出的EP.419，崔振赫在家突然開始清空衣櫃、剪裁隔音海綿，他說他要為見面會練歌，要把衣櫃改造成唱歌間。媽媽看著他把一個衣櫃清空相當傻眼，因為他動的是媽媽的衣櫃啊！

崔振赫解釋只有媽媽的衣櫃能夠讓他擠進去，媽媽無可奈何讓他使用。崔振赫開始唱歌，原本聽起來隔音還不錯，結果他飆高音的時候聲音相當清楚，媽媽跑來罵人：「別大呼小叫！為什麼一直尖叫？尖叫聲，尖叫聲很刺耳！安靜點！」媽媽甚至叫夣實「哥哥太吵就去咬他」！



崔振赫後來再拿出法「隔音麥克風」，但他看起來使用錯誤，聲音照舊傳出來，媽媽再度上門：「呀！別唱了！差不多好了，出來！都說很吵了！你下去聽一下啊！」崔振赫被媽媽趕出來，他覺得是媽媽太敏感、要媽媽進去唱唱。媽媽叫了老半天倒沒那麼吵，不過崔振赫還是投降了。



後續崔振赫和媽媽聊為了見面會準備的新歌〈想跑過去抱住你〉，氣氛完全不同，因為崔振赫表示親自寫了一部分歌詞，媽媽聽著聽著「八卦魂起」：「那是婉轉地在寫誰嗎？女友？」崔振赫不好意思回應：「都是經驗…………」結果媽媽話鋒一轉問他和前女友有沒有金錢往來，崔振赫老實說「沒借過但有給過」，媽媽只是笑笑：「唉唷，你真厲害！」



除了唱歌，崔振赫還找上名師Aiki練舞，雖然看起來不太妙，但實際上見面會崔振赫秀得還不錯呢！

▼相關影片（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目）



▼崔振赫見面相關影片（8:50跳舞；10:09新歌）



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