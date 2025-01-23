[好片推薦]《黑祭司2：闇黑修女》異類不受控修女宋慧喬用信念驅魔！廣納各種信仰、用盡各種手段誓言驅逐惡靈！

[有雷]即將在1月24日上映的《黑祭司2：闇黑修女》由宋慧喬與全余贇主演，劇情描述為了幫一位惡靈纏身的少年進行驅魔儀式，修女們拼命奔走並與惡靈正面對決的故事。

這部作品是2015年上映的《黑祭司們》的續集作品，強烈建議可以先看看第一集的劇情，片中兩位神父金範信（金倫奭飾）以及崔俊浩（姜棟元飾）為一位少女信徒英申（朴素丹飾）進行驅魔儀式，儀式雖然成功卻沒能保住少女的性命。續集中也不斷出現兩位神父的名字，金範信即是本次尤尼亞修女（宋慧喬飾）的老師，而尤尼亞修女也擁有與老師一樣不放棄的性格，在驅魔過程中遇上了更多挫折。



修女並非神職人員，可說是地位極低，想要申請一場驅魔儀式何其困難，尤尼亞修女除了遭到異樣眼光，處處碰壁以外，還被堅持不相信有神靈附身的醫師神父保羅（李陣郁飾）強力阻擋。為了拯救一位少年，她除了與「12形象」惡靈正面交鋒外，也求助身為法師巫覡的好友，以及海外的玫瑰十字會等。用盡各種方式對付少年體內的強大惡靈。



和第一集相同，驅魔的終極目標是惡靈的告白，只要惡靈願意說出自己的名字，就能讓惡靈離開少年體外。《黑祭司們》用了很長的時間詳細拍攝出驅魔儀式的進行，神父們與惡靈的交鋒，用各種方式打壓惡靈，最終將惡靈囚禁在一隻小豬的體內。而本次尤尼亞修女的驅魔並沒有太多的聖物協助，每次都拿出一桶聖水潑向惡靈，也只能夠暫時緩解惡靈的氣焰。沒有太多華麗的招式，尤尼亞修女只憑藉一股信念與惡靈正面對決，與其說是驅魔，過程更像是與惡靈互相嗆聲，憑著一股信念以及堅毅的眼神，不被惡靈威脅與動搖，誓言讓惡靈說出自己的名號，加以驅逐。



片中另一位主角米凱拉（全余贇飾）修女則是一位帶有靈異體質的修女，身為醫師也以救人為優先，夾在尤尼亞修女與保羅神父中間相當為難，除了本身的信仰也相信塔羅牌的力量。相對於沉穩面對惡靈的尤尼亞，米凱拉修女顯得較為膽小畏縮，最終在她的協助下，也才能讓尤尼亞修女成功封印住惡靈。最終《黑祭司們》姜棟元還以特別演出的身份登場合體全余贇，成為最新驅魔組合。



本次的惡靈更加難纏，天才童星文友辰的演技也相當精采，片中多次與宋慧喬的對罵，以及惡靈現身與無辜少年兩角色變換自如，也是關鍵看點。片中的宋慧喬也時常面露不屑神情飆髒話，或是菸不離手，也是她在演技上的一大突破。1月24日《黑祭司2：闇黑修女》全台將與韓國同步上映。



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