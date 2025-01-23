崔振赫肢障大变身挑战柾国舞！印尼FM膝盖抽水才上场，忆过往本来要当歌手却陷骗局

《我家的熊孩子》去年底到今年初播出了一系列崔振赫亚洲巡回Fan Meeting（粉丝见面会）相关内容，包括练歌、练舞，还有真正上场的模样。

*先前报导回顾：‎〈崔振赫见面会幕后花絮！超天才把衣柜改造一人KTV，妈妈气到叫梦实咬他XD〉‎

《我家的熊孩子》特地远赴印尼跟拍欲举行FM的崔振赫，虽然崔振赫私下观光时仍表现各种傻瓜模样，但舞台上可是大变身，本来就会唱歌的他，加上独有气场及稳健台风，就像一般歌手。令人紧张的柾国〈Standing Next to You〉跳舞环节他也克服了！完全不像当初向名舞者Aiki学习的那样「肢体障碍」！



崔振赫妈妈首次观赏崔振赫的表演，难得可听见她不断夸赞崔振赫做得很好，欣慰的模样都写在脸上，甚至可看见她眼眶泛泪，事后也说明崔振赫是在膝盖抽了积水后才上台的。见面会尾声崔振赫有感而发落泪，妈妈跟著哭了，崔振赫说：「妈妈总对我说，喜欢一个陌生的国外演员不是件容易的事，你要好好对待他们，所以我不会忘记你们的这份心意，我以后这辈子会努力成为一个好演员。」崔振赫在大合照环节特地找妈妈上台一同合影，画面相当温馨。



后续母子俩持续留在印尼观光，用餐时聊起昨晚FM，妈妈表示很抱歉一开始还说崔振赫是「乱舞」触霉头，结果跳得还不错，妈妈想到那么多粉丝支持著崔振赫又哭了。妈妈还忆起崔振赫最早是要组三重唱组合，她为了让崔振赫在首尔租房子卖了老家，结果说要培养崔振赫的人狮子大开口，什么训练费都要崔振赫自己出，完全是遇到诈骗，全家日子过得很辛苦。



这段过往崔振赫从没提过，不过去年他曾在《认识的哥哥》说过李常敏本来找上他、想把他打造成三重唱组合，最后不了了之，李常敏解释：「那时候觉得他唱得好还长得帅，要是被我毁掉人生怎么办？」崔振赫后来还邀李常敏替自己的粉丝写歌，但也被婉拒了，最后诞生的歌曲应是此次巡回所唱、已发行的〈想跑过去抱住你〉，找来知名歌手林韩星制作。



照时间推论，崔振赫高中毕业就到首尔边打工边寻求机会，约是2004年，李常敏2005年就宣告破产欠下大笔债务，当时崔振赫没能在李常敏旗下以歌手出道可能是此变故所致，至於崔振赫是被谁骗出道机会又骗钱就不得而知了，幸好2006年他便从KBS《生存明星秀》脱颖而出，当年就以演员出道，多年后还清了家里债务。

▼相关影片，并完整听听〈想跑过去抱住你〉吧！



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