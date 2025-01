Anson Lo盧瀚霆、Jeremy李駿傑伙韓國天后宣美開騷 變身小粉絲為前輩學韓文

Anson Lo盧瀚霆、Jeremy李駿傑將聯乘韓國天后宣美SUNMI於2025年2月13日及2月 16日,於亞洲國際博覽館Arena舉行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音樂會,屆時群歌狂舞熱爆舞台。

呢日Anson Lo和 Jeremy現身Studio為音樂會拍攝海報,二人非常期待與偶像同台,Anson Lo揚言唔敢與對方「鬥舞」:「我地冇可能同佢鬥啦,佢係非常成功嘅全球女歌手,我由關注K-Pop開始已經留意佢,睇住佢嘅造型改變,無人可以取代到佢,所以係 Fans Boy嘅感覺。」



Jeremy入行前曾立志在韓國成為藝人,呢次與宣美同台做騷完成昔日「夢想」:「由佢獨立發展開始,特別鍾意《Full Moon》呢首歌,到自己做個人單曲時都會參考,到今次同『本尊』同台,唔知有冇機會表演呢啲鍾意嘅歌!今次何止係自肥,同宣美一齊玩音樂係好夢幻啊,我有諗定要同佢講乜嘅,一早準備定!」同台演出「傾計環節」在所難免,Anson Lo就話學韓文同對方傾計,但賣關子叫Fans入場睇佢「騷」韓文。



宣美難得來港做騷,兩位「Fans Boy」諗定點樣討好前輩,Jeremy就為偶像列出「遊覽路線」:「如果有機會帶佢去中環海濱睇夜景、大佛,甚至山頂啲餐廳食飯,將最靚嗰啲比晒佢睇。」而Anson Lo就擔心對方檔期緊密,安排「早、午、晚」三餐為對方「洗塵」:「可能叫啲街頭小食,好似格仔餅、雞蛋仔等等,或者叫啲點心比佢試吓。」



Anson Lo仲話早前兩子飛到韓國與宣美綵排,仲話為呢個騷額外訓練:「因為宣美前輩啲歌好難跳,佢啲舞步有變速嘅技巧,要捉到佢嘅神韻、個感覺好艷麗,舞蹈嘅編排真係要落苦功!」而Jeremy就話期待與宣美唱「廣東歌」,但未有頭緒為對方「揀歌」:「佢唱MIRROR 或者個人單曲都係榮幸嚟,可能唱『焫著』容易啲。其實出韓文歌係我嘅夢想嚟,今次終於同偶像同台已經係圓夢,希望今次有機會比韓國人知道我地。」



Anson Lo與 Jeremy老友鬼鬼,二人不時私下唱「韓文歌」,所以屆時合唱毫不擔心:「我地就成日唱,依家係要練啲發音標準啲,應該Jeremy韓文比我好啲嘅。過年後舉行呢個騷,所以過年要成日見Jeremy,雖然我地已經好了解大家,但呢次係入行以嚟我地兩個一齊咁專注做一個Project。 」未開騷已在Fans群中熱烈討論,Jeremy就叫大家用合法途徑買飛,唔好助長黃牛炒飛。



早前二人前往韓國習訓,與當地跳舞導師排舞,令到舞技大為提升!突然宣美到訪探班,令到Anson Lo和 Jeremy興奮不已,仲用韓文向偶像打招呼。宣美都表現雀躍,即場哼《Hey Hey OK!》和《TOXIC!》歌詞,令到Anson Lo和 Jeremy非常驚喜,而他亦向偶像表達心聲:「你永遠都是很精彩,由Wonder Girls年代到現場都是很了不起!」期間三人不時自拍,當宣美拖住Anson Lo手臂時,他興奮大叫:「今次夢想成真了!」



宣美就大讚二人在台上「有型」:「Anson Lo在台上台下都很相似,很親切的!」她亦擺出Jeremy招牌Pose,足見做齊功課見面,還向對方請教廣東話「拜年」,最後亦相約二人香港食晚飯,Jeremy就話要搵好餐廳為K-Pop女皇洗塵!



門票將於1月22日上午10時於Katch 平台,開始優先換領,而公開售票將於1月28日上午11時與KKTIX平台開始購買,詳情如下:



《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》

日期:2025年2月13日(星期四)、2025年2月16日(星期日)

時間:晚上8時15分

地點:亞洲國際博覽館 Arena

公售票價:HK$1080/$780

演出單位:SUNMI宣美 、Anson Lo盧瀚霆、Jeremy李駿傑



【優先換領日期及時間】2年Katch Plus 會員 1月22日上午10時 |Katch Plus 會員 1月22日中午12時|Katch 會員 1月22日 下午4時

【優先換領平台】只限Katch網站(https://online-ticketing.katch.com.hk/kol/sunmi-ansonlo-jeremy ) *KatchApp將不開放換領

【優先換領詳情】

1. 以HK$1,080 (可選擇地面區域或看台區域,額外會收取每張門票HK$120 票務手續費)

2. 以HK$780 (可選擇地面區域或看台區域,額外會收取每張門票HK$120 票務手續費)

【換領數量】每位會員最多換領8張門票

【換領成功後】門票於活動舉辦前大約一星期前,以順豐到付寄到換領時填寫的順豐編號(只限香港順豐站或順豐智能櫃)

【公開發售門票日期及時間】1月28日上午11時

【公開發售門票平台】KKTIX訂票: https://kktix.com

【公開發售票價】門票價錢分別為$1080 及 $780 (KKTIX額外會收取每張門票HK$12票務手續費)

