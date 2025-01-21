全汝彬：「和姜棟元拍攝時眼睛與心靈都很舒暢」～《黑祭司2：闇黑修女》1月24日將與韓國同步上映

與宋慧喬共同演出新作《黑祭司2：闇黑修女》的全汝彬（全余贇），日前在訪談中提到自己在片中的角色米凱拉修女的內心世界，以及與姜棟元一同拍攝時的驚喜。

對於自己所詮釋的角色米凱拉修女，全汝彬（全余贇）想起剛看到劇本時就覺得這角色應該有著前傳的故事，小時候被套上了框架，也曾被父母帶到祭堂，在她的成長過程中甚至目睹他人的死亡，造成心理的創傷。長大後的米凱拉，雖然是一位不相信神靈附體的醫師，卻也感受到了神靈，後來遇見了尤妮雅修女，覺得這個角色是無法迴避而更加接近真相的人。



全汝彬（全余贇）表示《黑祭司2：闇黑修女》是一部神秘加上戲劇張力強的電影作品，就算有的人會害怕驅魔題材，也適合與家人和朋友一起觀賞。而對於《黑祭司2：闇黑修女》的前傳《黑祭司們》，全汝彬表示他10年前已經是一位相當喜愛這部作品的觀眾，《黑祭司2：闇黑修女》將如何呈現續集也相當值得期待，而本次作品也請來姜棟元特別登場，全汝彬更形容姜棟元的帥氣容貌依舊停留在10年前，一登場更是有自帶光環，穿上無可替代的祭司服裝，讓她的眼睛與心靈都相當舒暢。



片中也不乏有跳大神的場面，很多人對於這樣的法術現場感到有些抗拒害怕，不過全汝彬卻覺得可能因為身為演員，跳大神現場五顏六色的布置以及現場音效都沒有讓她產生害怕的感覺，反而很期待在螢幕上將呈現什麼樣的畫面。全汝彬也表示如果作品中所傳達的訊息都動搖著他的內心，就成為她接演的契機，《黑祭司2：闇黑修女》就是這樣的一部作品，作品中呈現為他人設想是相當偉大的，而為了別人好最終也會回報到自己身上，希望展現給觀眾善的循環以及人類愛的故事。



近期的全汝彬作品相當多，除了《黑祭司2：闇黑修女》即將在1月24日台韓同步上映，另外她也主演另一部革命大作《哈爾濱》也將於1月29日與台灣觀眾們見面，電視劇的部份她正在與南宮珉合作拍攝《我們的電影》，可說是相當活躍。



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