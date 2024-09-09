Star Nest Music Festival：HynuA性感熱舞火辣全場 Treasure為成員金俊奎慶生大合唱

一連兩日於香港安盛x竹翠公園舉行AXA 安盛呈獻：《Star Nest Music Festival》第二場順利完成。台灣歌手Marz23一出場就非常高漲，不時大晒廣東話，又向台下觀眾潑水大叫：「我是你們瘋狗教主！我八個月之前來過，真的很想你們！」他又即慶與現場觀眾來個網上直播大合唱：「每次來香港都感覺到大家特別熱情，看到台下有支持我的應援毛巾。你們不要再叫『脫』了，你以為我是 Tyson Yoshi 啊？我跟Tyson 說吧！」Marz23 演唱時情緒高漲，他中途更跳到觀眾群中唱歌，與台前觀眾握手和合唱，十分興奮。

HyunA這晚性感登場，以露背「肚兜」裝、短褲現身狀態大勇，她即時以廣東話冧Fans，她不時要歌迷與她和唱。歌迷反應熱情令泫雅興奮，大讚歌迷夠「Nice」，呢日氣溫酷熱，她不時拉衫「消暑」險走光：「你們很熱嗎？誰想要水？你們要我潑水嗎？」HyunA不時與Fans排練唱歌，舞蹈性感誘人令現場 血脈沸騰，仲乘機宣佈推出新專輯叫樂迷支持。期間Fans不時和唱歌曲，搞到HyunA感動眼濕濕，大擺心心Pose高呼「I love you Hong Kong！」

SUNMI為呢晚音樂節，專程學普通話與香港粉絲打招呼：「大家好香港 ，我是SUNMI，見到大家好高興！」她說很掛念香港粉絲們，但因為沒有太多機會來，所以一直很期待今次音樂節。雖然宣美在台上以韓語跟粉絲說話，但她發現未翻譯粉絲已經回應，令她十分驚喜，佢更把握機會問廣東話「潮語」，Fans高呼：「『大癲』！」

SUNMI多次話好想落台跟觀眾靠近，但都不可以，她就走到最近觀眾位置跳唱，她每個性感動作及勁舞都令粉絲瘋狂尖叫，不斷大叫跟著唱，極其瘋狂。

而TREASURE 壓軸亮相舞台，一現身全場瘋狂：「我真的很想念你們，大家好！ 今天天熱這麼熱，真的要謝謝你們，我們要玩到最後！我們有準備廣東話，但上台我就忘了！好開心見到大家，很久沒見你們！」為令現場氣氛更熱辣辣，TREASURE 不時向Fans潑水，適逢成員金俊奎將於9月9日24歲生日，全場大合唱為偶像唱生日歌：「我愛你們！很開心跟大家一齊過，所以表演我會更賣力演出，我愛你！」。

由於Fans非常熱情，眾成員打破「慣例」Encore 演唱額外2首歌，令Fans如痴如醉！

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