《禁婚令》金宇錫有望擔任金智媛新劇《Doctor X： 白色黑手黨時代》男主

根據26日韓媒OSEN的採訪結果，演員金宇錫(金佑錫)近日收到《Doctor X： 白色黑手黨時代》的出演邀約，並在積極考慮後決定出演。

《Doctor X： 白色黑手黨時代》是一部醫療黑色劇情劇，講述主角「桂秀晶」將自己流放到黑過去，憑藉天才般的手術實力，痛快地對抗荒謬的現實。 該劇由新人編劇邊成根執筆，《VIP》《惡鬼》導演李政林執導，由Studio Dragon與Studio S聯合製作。

金宇錫將在劇中飾演男主角，實習醫生「朴泰京」，這是他繼2022年MBC《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後，時隔三年重返電視劇。



女主角則已敲定由金智媛飾演。 金智媛去年憑tvN劇集《淚之女王》創下歷代最高收視紀錄，新作早已被觀眾期待已久。 此外，李姃垠也將加盟該劇，飾演曾被稱爲怪物的天才外科醫生「鄭熙淑」，是與桂秀晶毫無血緣關係的姨母。



金宇錫於2017年通過網劇《戀愛播放列表2》出道，此後憑藉出演《Voice 2》《Voice 3》逐漸嶄露頭角，並在《軍檢察官多伯曼》《警校菜鳥》《青春月譚》《有益的欺詐》等劇中持續活躍。 同時，他也是雙人音樂團體MeloMance成員金珉錫的親弟弟。

另外，《Doctor X： 白色黑手黨時代》預計將於今年下半年開拍，並於明年播出。

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