Anson Lo卢瀚霆、Jeremy李骏杰伙韩国天后宣美开骚 变身小粉丝为前辈学韩文

Anson Lo卢瀚霆、Jeremy李骏杰将联乘韩国天后宣美SUNMI於2025年2月13日及2月 16日，於亚洲国际博览馆Arena举行《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》音乐会，届时群歌狂舞热爆舞台。

呢日Anson Lo和 Jeremy现身Studio为音乐会拍摄海报，二人非常期待与偶像同台，Anson Lo扬言唔敢与对方「斗舞」：「我地冇可能同佢斗啦，佢系非常成功嘅全球女歌手，我由关注K-Pop开始已经留意佢，睇住佢嘅造型改变，无人可以取代到佢，所以系 Fans Boy嘅感觉。」



Jeremy入行前曾立志在韩国成为艺人，呢次与宣美同台做骚完成昔日「梦想」：「由佢独立发展开始，特别钟意《Full Moon》呢首歌，到自己做个人单曲时都会参考，到今次同『本尊』同台，唔知有冇机会表演呢啲钟意嘅歌！今次何止系自肥，同宣美一齐玩音乐系好梦幻啊，我有谂定要同佢讲乜嘅，一早准备定！」同台演出「倾计环节」在所难免，Anson Lo就话学韩文同对方倾计，但卖关子叫Fans入场睇佢「骚」韩文。



宣美难得来港做骚，两位「Fans Boy」谂定点样讨好前辈，Jeremy就为偶像列出「游览路线」：「如果有机会带佢去中环海滨睇夜景、大佛，甚至山顶啲餐厅食饭，将最靓嗰啲比晒佢睇。」而Anson Lo就担心对方档期紧密，安排「早、午、晚」三餐为对方「洗尘」：「可能叫啲街头小食，好似格仔饼、鸡蛋仔等等，或者叫啲点心比佢试吓。」



Anson Lo仲话早前两子飞到韩国与宣美彩排，仲话为呢个骚额外训练：「因为宣美前辈啲歌好难跳，佢啲舞步有变速嘅技巧，要捉到佢嘅神韵、个感觉好艳丽，舞蹈嘅编排真系要落苦功！」而Jeremy就话期待与宣美唱「广东歌」，但未有头绪为对方「拣歌」：「佢唱MIRROR 或者个人单曲都系荣幸嚟，可能唱『焫著』容易啲。其实出韩文歌系我嘅梦想嚟，今次终於同偶像同台已经系圆梦，希望今次有机会比韩国人知道我地。」



Anson Lo与 Jeremy老友鬼鬼，二人不时私下唱「韩文歌」，所以届时合唱毫不担心：「我地就成日唱，依家系要练啲发音标准啲，应该Jeremy韩文比我好啲嘅。过年后举行呢个骚，所以过年要成日见Jeremy，虽然我地已经好了解大家，但呢次系入行以嚟我地两个一齐咁专注做一个Project。 」未开骚已在Fans群中热烈讨论，Jeremy就叫大家用合法途径买飞，唔好助长黄牛炒飞。



早前二人前往韩国习训，与当地跳舞导师排舞，令到舞技大为提升！突然宣美到访探班，令到Anson Lo和 Jeremy兴奋不已，仲用韩文向偶像打招呼。宣美都表现雀跃，即场哼《Hey Hey OK！》和《TOXIC!》歌词，令到Anson Lo和 Jeremy非常惊喜，而他亦向偶像表达心声：「你永远都是很精彩，由Wonder Girls年代到现场都是很了不起！」期间三人不时自拍，当宣美拖住Anson Lo手臂时，他兴奋大叫：「今次梦想成真了！」



宣美就大赞二人在台上「有型」：「Anson Lo在台上台下都很相似，很亲切的！」她亦摆出Jeremy招牌Pose，足见做齐功课见面，还向对方请教广东话「拜年」，最后亦相约二人香港食晚饭，Jeremy就话要搵好餐厅为K-Pop女皇洗尘！



门票将於1月22日上午10时於Katch 平台，开始优先换领，而公开售票将於1月28日上午11时与KKTIX平台开始购买，详情如下：



《Katch the Pop SUNMI x ANSON LO x JEREMY》

日期：2025年2月13日（星期四）、2025年2月16日（星期日）

时间：晚上8时15分

地点：亚洲国际博览馆 Arena

公售票价：HK$1080/$780

演出单位：SUNMI宣美 、Anson Lo卢瀚霆、Jeremy李骏杰



【优先换领日期及时间】2年Katch Plus 会员 1月22日上午10时 ｜Katch Plus 会员 1月22日中午12时｜Katch 会员 1月22日 下午4时

【优先换领平台】只限Katch网站(https://online-ticketing.katch.com.hk/kol/sunmi-ansonlo-jeremy ) *KatchApp将不开放换领

【优先换领详情】

1. 以HK$1,080 (可选择地面区域或看台区域，额外会收取每张门票HK$120 票务手续费)

2. 以HK$780 (可选择地面区域或看台区域，额外会收取每张门票HK$120 票务手续费)

【换领数量】每位会员最多换领8张门票

【换领成功后】门票於活动举办前大约一星期前，以顺丰到付寄到换领时填写的顺丰编号（只限香港顺丰站或顺丰智能柜）

【公开发售门票日期及时间】1月28日上午11时

【公开发售门票平台】KKTIX订票: https://kktix.com

【公开发售票价】门票价钱分别为$1080 及 $780 (KKTIX额外会收取每张门票HK$12票务手续费)

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