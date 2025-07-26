《廚師的迫降：客家廚房》第二季來囉！橫跨台韓兩地拍攝，利特與孝淵合體叫賣展現高人氣

客家電視台首度跨海攜手韓國製作的節目，《廚師的迫降：客家廚房》第一季播出即引發話題討論，而在第一季結束後，節目中的靈魂人物Super Junior利特也許願節目能夠繼續推出第二季，而他的願望也成真，第二季更加入了少女時代孝淵與其他成員，並預計將於2025年年底播出。

《廚師的迫降：客家廚房》第二季也在7月23日來到台北大稻埕碼頭貨櫃市集進行拍攝，本季的節目成員再升級，除了原本的Super Junior利特、李元日、温昇豪、江宏傑外，更加入少女時代成員孝淵、黑白大廚成員趙序衡、戲劇女神陳庭妮以及韓國百萬YouTuber喜飯，拍攝時現場吸引了數百名民眾圍觀與應援，可見得這些明星們的人氣之高。



拍攝當天共有六位藝人與兩大主廚，分為兩個隊伍，各自營運屬於自己的貨櫃型餐車，銷售自行設計的特色餐點，當然也需要由現場民眾們透過自由點餐支持自己喜愛的隊伍，面對有限的時間以及食材數量，還有必須快速備料與銷售壓力，成員們除了親自下廚參與料理之外，更發揮自己的親和力與民眾近距離互動，大聲叫賣推銷自家商品，無論是台灣或是韓國成員都非常投入，展現團隊默契。



成員們更是對於布景的設計與精緻程度相當吃驚，溫昇豪看見電視台特別以貨櫃打造成兩個不同餐廳，更採用頂級廚具，非常豪華，他不禁大大稱讚。拍攝完畢之後利特也表示，非常感謝團隊的辛勞跟本季成員們的熱情投入，首次加入的陳庭妮也表示，這是她第一次參與實境節目， 原本很擔心自己會因為語言的隔閡無法跟韓國成員溝通，但她發現大家很容易相處，只需要用一點點英文搭配肢體動作也可以溝通，留下了難得的經驗。



《廚師的迫降：客家廚房》第二季節目預計將於2025年底正式播出。

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