羅PD與劉在錫終於見面！《藉口Go》預告公開：劉在錫介紹「拯救tvN的PD、下午就做直播」

近日，YouTube 頻道《뜬뜬 DdeunDdeun》公開《藉口Go》的預告影片，預告中雖然沒有公開嘉賓的臉，但是網友們通過聲音和說明推測，確信嘉賓是羅暎錫PD。

公開的影片中，劉在錫介紹道：「他是拯救我們鄰居 tvN 的 PD。如果要開會就開會、打電話，然後下午就做直播。」 對此，羅PD說：「這個太丟人了！」這個聲音太好認了啦 XD 池錫辰也問道：「以前不是在綜藝節目中經常入水嗎？」羅PD也承認讓他們做了很多。接著池錫辰又問羅PD：「你的頻道是什麼月嗎？」羅PD回：「你看過嗎？真的嗎？你真的看過嗎？是不是在說謊？」劉在錫已經笑倒在一旁。



《藉口Go》是曾任羅PD團隊趙恩珍PD的節目，羅PD之前在拍攝自己的節目曾稱讚：「出去後好像很順利！」羅PD也在《藉口Go》表示：「恩珍說要做大項目（指《風向GO》），所以看了第一集，但是看了一半就關掉了，感覺會火起來。」再次引發爆笑。

對此，網友們紛紛表示：「真的好期待啊」、「羅PD真的出演了啊」、「終於是劉Line和羅PD的組合了」、「這次終於成功見面」、「劉在錫是不是也該在15夜出演了」、「暈…是我們《百想》男綜藝人獎羅暎錫」、「PD的頻道名是什麼...是月亮嗎？」、「哦，如果金泰浩導演也出演的話應該很有意思吧」等等。



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