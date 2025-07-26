朴寶劍初試爵士歌喉太驚艷！一開口狂起雞皮疙瘩，網敲碗發行爵士專輯

《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》昨晚播出「音樂妖精」特輯，嘉賓之一是朴寶劍讀研究生時的老師、享有「韓國爵士天后」美譽的Maria Kim，師生合唱爵士歌曲驚艷四座，寶劍的隱藏技能又公開了一項！

這期「音樂妖精」特輯嘉賓除了Maria Kim還有10cm、Hoppipolla樂團主唱夏賢尚、新人女團Baby DONT Cry，朴寶劍彈鋼琴與他們合奏了《To Reach You》《If I have you only》等膾炙人口的歌曲，其中最引人矚目的當數與Maria Kim的同台。Maria Kim是兼具聲樂與鋼琴實力的著名爵士女伶，也是朴寶劍讀碩士時的指導教授，稱讚稱朴寶劍是她最成功的學生，每次都想給他最高分數A+。



節目裡，師生二人合作表演歌曲《Let's Call the Whole Thing Off》，這是朴寶劍第一次嘗試爵士唱腔，意外地非常有韻味，讓現場所有人大吃一驚，觀眾席每個人都是一臉幸福的表情。一曲唱罷，Maria Kim感慨：「寶劍真的應該唱爵士！去年看了他演的音樂劇，很多爵士歌曲都是來自音樂劇，當時就覺得寶劍真的很適合爵士。」朴寶劍則謙虛地表示，唱歌最重要是自信，大家也都可以成為爵士音樂家。

其實朴寶劍一直對音樂情有獨鐘，大學讀的是電影與音樂劇學系，研究所也選擇了新媒體音樂學系，出道前的夢想就是創作歌手。網友紛紛被朴寶劍的爵士歌喉與舞台魅力迷倒：「寶劍的聲音好甜美，笑容太迷人了」「今天開始祈願朴寶劍發行爵士歌曲」「原來爵士是如此性感的音樂」「從頭到尾顴骨升天，嘴角根本壓不下來」「我要給他A++！」



▽朴寶劍與10cm合作《To Reach You》：



▽與夏賢尚合作《If I have you only》：



▽Baby DONT Cry成員Yihyun時隔11年再唱《如果不做夢》：



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