SM娛樂30週年家族專輯發行在即，SHINee合照公開「三缺一」不見泰民

SM娛樂今日公開30週年紀念專輯的相關照片,繼30週年演唱會上泰民和溫流缺席引起關注後,這次SHINee合照是珉豪、Key、溫流三人,仍然沒有泰民。

SM娛樂集將發行創辦30週年紀念專輯「2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE」,旗下各組藝人Kangta、BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、EXO、Red Velvet、NCT、RIIZE等均參加錄製和封面拍攝,唯獨SHINee情況特殊。



30週年專輯中,溫流參與封面拍攝但不參與錄音,泰民則是封面和錄音都不參與。 今日公開的SHINee簽名合照裡,三位成員分享了SHINee對他們的意義:Key寫道「我的歸屬」,溫流寫道「永遠在這裡的唯一存在」,珉豪則熱情地寫道「人生、生活、全部。 幸福!心動!喜悅!」



早前SHINee成員溫流和泰民分別簽約不同公司離開SM,本月11日和12日的SM 30週年演唱會只有尚留在公司的珉豪和Key帶來了SOLO舞台。 其中Key因重感冒狀態不佳,仍以專業精神完成了表演。

有人猜測溫流因SOLO活動耽誤了團體行程,但溫流公司社長在SNS激動發言,表示取消SHINee活動並非溫流的過錯:「冬季單曲、SM音源、家族演唱會、迷你專輯&演唱會,已接到不知多少次取消通知」「因為不協助團體才一直取消的,幹嘛罵SM,他們做得很好」。 暗示問題出在泰民所屬社。



泰民則在粉絲聊天app解釋稱,並非不想參加SHINee活動,只是公司之間的溝通需要時間,預計很快就會塵埃落定,十分抱歉:「有人擔心我不想做SHINee了、擔心再也見不到SHINee,希望大家不要擔心這個。 希望我說的話不會變成指向某人的箭頭。」



針對網路批評矛頭,泰民所屬社Big Planet Made於15日回應稱一直支持泰民感情深厚的SHINee活動,會盡力讓藝人在活動期間獲得應有的待遇。

此外,30週年紀念專輯「2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE」共收錄全新團體曲《Thank You》等17首歌,包括K-POP歷史上經典的SM傳奇名曲,由前後輩藝人按照各組合的個性和音樂風格重新演繹。 SHINee並未參與專輯製作,但可以聽到重新編曲的SHINee歌曲,例如BoA翻唱了SHINee鐘鉉的《一天的結尾 (End Of A Day)》,WayV翻唱了SHINee的《Juliette》,以及SM Classics版本的SHINee《View》。 專輯將於2月14日,也就是SM成立30周年當天正式發行,目前已開放線上與實體預購。

