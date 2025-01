SM娱乐30周年家族专辑发行在即,SHINee合照公开「三缺一」不见泰民 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧!「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版!男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面?秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD(EP.5-6)

SM娱乐今日公开30周年纪念专辑的相关照片,继30周年演唱会上泰民和温流缺席引起关注后,这次SHINee合照是珉豪、Key、温流三人,仍然没有泰民。

SM娱乐集将发行创办30周年纪念专辑「2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE」,旗下各组艺人Kangta、BoA、东方神起、Super Junior、少女时代、EXO、Red Velvet、NCT、RIIZE等均参加录制和封面拍摄,唯独SHINee情况特殊。



30周年专辑中,温流参与封面拍摄但不参与录音,泰民则是封面和录音都不参与。 今日公开的SHINee签名合照里,三位成员分享了SHINee对他们的意义:Key写道「我的归属」,温流写道「永远在这里的唯一存在」,珉豪则热情地写道「人生、生活、全部。 幸福!心动!喜悦!」



早前SHINee成员温流和泰民分别签约不同公司离开SM,本月11日和12日的SM 30周年演唱会只有尚留在公司的珉豪和Key带来了SOLO舞台。 其中Key因重感冒状态不佳,仍以专业精神完成了表演。

有人猜测温流因SOLO活动耽误了团体行程,但温流公司社长在SNS激动发言,表示取消SHINee活动并非温流的过错:「冬季单曲、SM音源、家族演唱会、迷你专辑&演唱会,已接到不知多少次取消通知」「因为不协助团体才一直取消的,干嘛骂SM,他们做得很好」。 暗示问题出在泰民所属社。



泰民则在粉丝聊天app解释称,并非不想参加SHINee活动,只是公司之间的沟通需要时间,预计很快就会尘埃落定,十分抱歉:「有人担心我不想做SHINee了、担心再也见不到SHINee,希望大家不要担心这个。 希望我说的话不会变成指向某人的箭头。」



针对网路批评矛头,泰民所属社Big Planet Made於15日回应称一直支持泰民感情深厚的SHINee活动,会尽力让艺人在活动期间获得应有的待遇。

此外,30周年纪念专辑「2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE」共收录全新团体曲《Thank You》等17首歌,包括K-POP历史上经典的SM传奇名曲,由前后辈艺人按照各组合的个性和音乐风格重新演绎。 SHINee并未参与专辑制作,但可以听到重新编曲的SHINee歌曲,例如BoA翻唱了SHINee钟铉的《一天的结尾 (End Of A Day)》,WayV翻唱了SHINee的《Juliette》,以及SM Classics版本的SHINee《View》。 专辑将於2月14日,也就是SM成立30周年当天正式发行,目前已开放线上与实体预购。

