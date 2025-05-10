NCT WISH缺席SMTOWN洛杉磯演唱會，竟因簽證沒辦下來！粉絲已落地機場心情崩潰

SM娛樂今日發佈公告稱，男團NCT WISH因簽證延誤無法參加明晚的洛杉磯家族演唱會「SMTOWN LIVE 2025 in L.A.」。

SM娛樂通過SMTOWN X（前Twitter）帳號貼出公告，表示公司已完成為取得演出簽證所需的所有程序，包括提交文件及面試等，但由於出現預料之外的簽證審核延遲，最終未能成功取得簽證。



SM娛樂稱目前仍難以掌握審核延誤的確切原因，儘管已盡最大努力嘗試解決問題，但最終未能獲得簽證，對粉絲們深感抱歉。



NCT WISH가 비자 문제로 인해 SMTOWN LIVE 2025 in L.A. 무대에 함께하지 못하게 되었습니다.



팬 여러분과 함께할 이번 무대를 위해 당사는 공연 참여를 위한 비자 승인을 받기 위해 서류 제출, 인터뷰 등 필요한 모든 절차를 성실히 진행하였으나, 예상치 못한 승인 지연으로 인해 비자를 발급받지… — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) May 10, 2025

雖然在SM娛樂立場是「努力爭取到最後一刻」，但站在粉絲角度，演出前一天才被宣佈取消，意味著機票酒店都要打水漂。 有粉絲在X發聲稱已抵達美國才得知取消，驚愕道：「不要開玩笑了，我剛落地機場...」



NCT WISH成員早前也透露因為是第一次去美國和墨西哥演出而感到期待，確定取消後只能通過粉絲溝通app表達歉意。



此外，「SMTOWN LIVE 2025」是SM娛樂為慶祝成立30週年舉行的家族聯合巡迴演唱會，今年1月以首爾高尺巨蛋為起點，昨晚（5月9日）已在墨西哥城順利開唱，將於美國時間11日在洛杉磯與當地粉絲見面，接下來將在6月28日英國倫敦、8月9日日本東京演出。

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