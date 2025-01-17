新生代男團BOYNEXTDOOR強勢襲台！ 首次專場演唱會4月3日開唱！ 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

由韓國知名藝人ZICO擔任製作人的新生代男團BOYNEXTDOOR即將帶著第一次巡迴演唱會造訪臺北！《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN TAIPEI》將於4月3日在新北市工商展覽中心舉辦，演唱會票價為 NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800，另推出限量VIP套票NT$6,800 （含演唱會門票乙張及價值NT$300元之粉絲福利：優先入場資格、會前Soundcheck、VIP限量入場掛繩1組、演唱會限定海報1張及親簽海報抽獎資格），所有購票者皆可獲得演唱會限定海報1張，於3月6日前購買VIP套票且無退票之持票者，更有機會抽限量簽名海報。演唱會門票分兩階段在拓元售票系統進行販售。事先完成登記的ONEDOOR官方會員可於1月20日13點參與會員優先購，一般售票則於1月23日13點開賣。

BOYNEXTDOOR於2023年出道，由六位團員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK組成。如團名「鄰家男孩」的含義，用不過度修飾與親和舒適的魅力親近大眾，期待透過直率活潑的風格和聽眾產生共鳴。出道同年就憑首張EP《WHY..》的主打歌《뭣 같아(But Sometimes)》獲得音樂節目一位，並在年末數個頒獎典禮上拿下新人獎，以堅強實力與超高人氣在新人輩出、競爭激烈的韓國樂壇站穩腳步。BOYNEXTDOOR曾在去年4月來臺參加於高雄世運主場館舉行的K-POP拼盤演唱會《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，當時充滿青春活力的表演和俏皮逗趣的反應就令觀眾為之驚豔，也讓當地ONEDOOR（官方粉絲名）們引頸期盼專場演唱會。



本次巡迴演唱會《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’》自去年12月於仁川起跑，兩場演出的門票甫開賣即銷售一空，再度驗證BOYNEXTDOOR紅遍海內外的驚人氣勢。而為了展現團體獨特的原創性，演唱會中表演的歌曲少見地多以原曲展示而非額外重新編曲，成員們對此還感性表示：「是希望讓粉絲們再次感受第一次聽到歌曲的感動」。此外，BOYNEXTDOOR更在演唱會結尾驚喜宣布將於1月發行新作品回歸歌壇，首張數位單曲《IF I SAY, I LOVE YOU》以離別為主題，不同於人們總是將離別歌曲與悲傷劃上等號的印象，反而用輕快的旋律與自嘲般的歌詞闡述分別後的模樣，成員TAESAN與WOONHAK亦投入歌曲創作，展現了組合獨有的魅力。儘管歲末年終之際忙碌於各大頒獎典禮、年末特別節目以及自身巡演的籌備練習中，成員們也百分之百堅持要為ONEDOOR們獻上這份大禮，六位大男孩真摯純粹的心意讓粉絲們感動不已，也期待經過巡演歷練後以更加成長茁壯的面貌為臺北場帶來精彩難忘的舞台。







【關於BOYNEXTDOOR】

BOYNEXTDOOR由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK組成，是創始人兼藝人ZICO所在廠牌KOZ ENTERTAINMENT旗下的首個男團。正如團名所示，這支唱作兼備的全能組合將日常生活中的體驗轉化為歌曲，形成了他們獨特且引人共鳴的音樂風格。通過2023年9月發布的首張EP《WHY..》，BOYNEXTDOOR達成了多個職業里程碑，包括登上了Billboard 200 Chart並在Billboard Emerging Artists榜單奪得第一。 2024年4月發布的第二張EP《HOW?》繼續保持上升勢頭，在Billboard 200 Chart上排名第93位，比首張EP提升了69位。2024年9月發布的第三張EP《19.99》全球銷量突破100萬張，達成了“百萬銷量專輯”的成就，且以最高排名第40位的成績進入Billboard 200，登頂World Albums榜單，同時奪得Emerging Artists榜單的第一。憑藉充滿能量的舞臺表現力和讓人引起共鳴的音樂，BOYNEXTDOOR預計將在2025年通過他們的首次巡演《KNOCK ON Vol.1》進一步擴大全球影響力。

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