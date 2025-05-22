體脂肪直接掉到5％！李宰旭自認《吞金》是目前作品中動作難度最高作品！

16日公開的Netflix原創新電視劇《吞金》劇情描述一位兒時離奇失蹤的商團家兒子虹朗，失去了兒時記憶卻在12年後被找回家中，從小一起長大的同父異母姐姐載伊一邊懷疑他的真實身份，卻又一邊與他逐漸培養出感情。李宰旭在劇中飾演的虹朗，有憂鬱的眼神，不多話的撲克臉，從動作戲碼到內心情感的表現大獲好評。

李宰旭表示拍攝的過程自然是辛苦，但大家都相當照顧他，也讓他非常感謝。他認為自己演出的動作片中，《吞金》是屬於最困難的一部，超越自己之前的作品《還魂》。而李宰旭一收到動作戲的劇本，每週至少都需要練習一次，每次長達3到4小時，希望盡量熟練而達到沒有任何人因拍動作戲而受傷。他更表示劇中在銀杏樹林拍攝的戲碼，令他想起了了不起的電影《臥虎藏龍》，他更去查了該劇的相關採訪與幕後拍攝花絮。



李宰旭在《吞金》劇中也有不少脫去上衣的戲碼，他表示拍的時候覺得很害羞很有壓力，於是投入在他所飾演的角色應該是過著很艱苦的生活，所以必須呈現出應該有的體格，李宰旭的體脂肪掉到只有5％到6％，雖然這也讓他感到有點疲態，不過似乎更接近他所主演的角色虹朗，所以李宰旭也感到很享受。



李宰旭也提到在拍完《還魂》之後，想要嘗試拍攝這種具有時代背景的傳統歷史電視劇，他也立即實現了夢想而演出《吞金》，在動作戲碼上也令大家對他相當稱讚，他也提到最近認為《弱美男英雄》系列相當有趣，希望有機會也能挑戰看看類似的演出。此外李宰旭也挑戰綜藝節目《姊姊們的產地直送》演出，與姊姊們的互動相當有趣。



李宰旭也即將面臨入伍，為了縮短軍白期，他表示將努力工作累積更多作品，讓大家在他入伍的時期仍然能看到他的作品陸續出現。

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