「婚外情9年」金敏喜怀孕6个月，洪常秀65岁即将二次当爸

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今日据韩国Dispatch报导，演员金敏喜和导演洪常秀去年夏季发现怀孕，目前已到孕晚期第6个月，预计今年春季就会成为父母。

金敏喜和洪常秀2015年合作电影《这时对，那时错》结识，洪常秀早已有家室，但仍与金敏喜坠入爱河。 2017年两人正式承认恋情，一直同居到现在已经9年有余。

金敏喜和洪常秀目前住在京畿道河南市。 洪常秀已搬离与前妻同住的狎鸥亭住宅，在金敏喜父母居住的河南市购置了新家。 D社去年底拍到两人的日常，一起在首尔享受美食约会、在河南附近的超市购物。 当时金敏喜亲自驾车，洪常秀则坐在副驾驶座。 据悉洪常秀最近重新开始学习驾驶，似乎是为金敏喜的生产做准备。

1月15日，两人一同前往妇产科，洪常秀从确认怀孕到各种检查都陪伴在金敏喜旁边，毫不在意周围的目光。



洪常秀1960年出生，1985年赴美留学期间与A某结婚，育有一名独生女。 金敏喜怀的孩子将被记录为洪常秀的婚外子女。 孩子的法律母亲可能会被登记为A女士，或者金敏喜选择将孩子单独登记在自己的户籍上。

自从婚外情曝光后，金敏喜出演的只有洪常秀执导的作品，包括《那天以后》、《江边旅馆》、《逃亡的女人》、《我们的一天》、《旅行者的需求》、《By The Stream》等13部电影。



去年8月，金敏喜凭藉电影《By The Stream》在第77届卢卡诺电影展拿下最优秀演技奖。 当时她已有身孕，在获奖感言中表示「非常爱洪常秀的电影」，领奖后倚靠在洪常秀肩膀、紧握双手分享喜悦。



▽D社原文：



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