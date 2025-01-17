完整體無望？韓媒爆fromis_9有5人簽約BPM娛樂！BPM娛樂立即反駁：報導是毫無根據

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2018年通過選秀節目《偶像學校》選拔出道的女團 fromis_9（李賽綸、宋河英、朴池原、盧知宣、李瑞淵、李彩煐、李娜炅、白知憲）在2021年開始由Pledis娛樂全權負責團體相關營運，去年與Pledis娛樂的專屬合約到期後，宣布全員不續約。

今日（17）有韓媒報導， fromis_9 成員中有5人將加入Big Planet Made娛樂，其他3人正在考慮與其他公司簽約。隨後，Big Planet Made娛樂也立即反駁消息稱：「當天上午報導的 fromis_9 成員中有5人將轉會到本公司，這報導是毫無根據。」



fromis_9 也因為長時間的空白期，讓成員李彩煐去年5月在直播中無奈表示：「爲什麼這麼長時間不能活動呢？只有我們 fromis_9？太傷心了！我也有粉絲，我們也有 flover（粉絲名）啊。」

之後，fromis_9 在發行首張正規專輯約1年2個月後的去年8月，以單曲3輯《Supersonic》回歸。儘管歌曲大受歡迎，在音源排行榜、音樂節目等方面取得好成績，但成員還是以這張專輯結束在Pledis娛樂的活動。接下來會以怎樣的形式活動，也備受關注。



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