【韓網熱門】挖到張員瑛的神秘星探 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

IVE張員瑛和安兪真近日做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》，張員瑛透露了被星探挖到的過程，並第一次透露那名星探的神秘結局。

張員瑛從小的志向一直是主播，14歲參加姐姐畢業典禮時被星探相中，從而進入演藝圈。 張員瑛感慨也許是命運的安排，因為那位星探還是新人，而且在張員瑛進公司之後3天就離開了，從此再也沒見到：「是很年輕的姐姐，每次見面都跟她說真的謝謝妳，但3天之後她就不見了。」網友推測，那位星探很可能已經離開演藝行業。



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韓國網友評論：

1. Starship應該找到那位星探，給她買一座房子

2. 根本是演藝界的鬼怪、三神奶奶

3. 哇，履歷可以寫「我挖到張員瑛」，聽起來超威的

4. 堪比Isaac Toast醬汁的故事（*Isaac Toast創業者在《劉QUIZ》透露，當初店鋪險些被競爭品牌擠下去，某天一位女學生突然造訪，說如果在吐司上塗抹醬汁一定很好吃，甚至說出了具體材料，老闆根據這些材料反復研究，最終做出現在的醬汁，從而大獲成功。 老闆清楚記得女學生的模樣、當天的天氣，但她再也沒有出現，老闆走遍附近學校也沒找到，神秘的她就這樣消失在人海）

5. 突然出現、給與幫助、然後消失的傳說級人物

6. 偶像界的Isaac Toast=Starship，奇異果醬汁=張員瑛

7. 是來自未來的貴人嗎？

8. 張員瑛無論如何都會成為藝人，Starship能抓住張員瑛全靠那個人的功勞

9. 一個是自己走進來，一個是新人挖過來就走掉，Starship真的太有福氣

10. 星探有沒有看劉QUIZ？ 快來接受采訪吧

11. 如果是我，就算離開演藝界也要到處宣傳，每次喝酒聊天都要拿出來講一講kkk

12. 這種事蠻常見的，我認識的人幫某個團選好了最後幾位成員（甚至後來成為核心成員）、送他們出道，哪有什麼獎金... 因為對薪水感到失落，後來去了某連鎖咖啡店當副店長，現在整形外科當諮詢師...

13. 挖到張員瑛的人在業內肯定非常有名，看來是去了完全不同的行業

14. 看到員瑛現在發展這麼好，星探姐姐應該很欣慰吧

15. 擁有這般眼光，不論去哪裡做什麼都會成功的

出處：https://theqoo.net/hot/3573944732

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