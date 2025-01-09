韓攝理教淫魔教主鄭明析獲刑17年&戴電子腳鐐15年，香港女受害者Maple開記者會：「正義真的存在」

韓國最高法院於9日做出最終判決，攝理教（基督教福音宣教會）教主鄭明析因性侵女信徒和強制猥褻等罪名被判處17年有期徒刑，須佩戴15年位置追蹤電子裝置（電子腳鐐），10年內禁止在兒童、青少年相關機構和殘疾人福利設施就業。終審維持二審原判，鄭明析的所有上訴均被駁回。

鄭明析被指控從2018年2月至2021年9月期間，在忠清南道錦山郡珍山面月明洞修煉院等地，23次性侵或猥褻香港籍女信徒Maple（30歲）、澳洲籍女信徒Amy（31歲）和韓國籍女信徒。 去年12月，他因涉嫌對另外8名女信徒實施28次性暴力而被追加起訴，該案件已併入審判。



一審法院判處23年有期徒刑，二審法院以關鍵錄音證據的證明能力不足（缺乏原始檔案、錄音手機已銷毀）為由減為17年。 鄭明析提出上訴，但最高法院認為二審判決無誤，駁回了他的上訴。

最高法院宣判後，受害者Maple在首爾召開記者會，表示真正感受到正義的存在：「雖然17年的刑期無法彌補我受到的傷害和所有痛苦，但至少能保證今後不會再有新的受害者出現，這一點讓我感到欣慰。」



目前為止，控告鄭明析的受害者共有22人。 其中一名未成年人因其父母遭到（鄭明析方面的）威脅而撤回控告，另一人因即將分娩可能很快就會放棄。

一直支持案件受害者的檀國大學數學系教授金道亨和Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》導演曹聖鉉也一同出席了記者會。 金教授指出，鄭明析僱用了韓國最大的律師事務所Kim & Chang，檢察官為了給面子而多次拖延調查、駁回逮捕令、反復詢問受害者感受，一度令Maple想放棄控告。

曹導演則呼籲社會持續關注：「為什麼要由外國女性來承擔這場戰鬥？ 為什麼韓國女性要迴避這個事件？ 究竟我們的社會把遭受性侵害和邪教迫害的人貼上了多麼無能和異常的標籤？ Maple一個人承擔到現在，希望社會從現在開始提高關註和給與幫助，防止出現更多像Maple這樣的受害者。」



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