韩摄理教淫魔教主郑明析获刑17年&戴电子脚镣15年，香港女受害者Maple开记者会：「正义真的存在」

韩国最高法院於9日做出最终判决，摄理教（基督教福音宣教会）教主郑明析因性侵女信徒和强制猥亵等罪名被判处17年有期徒刑，须佩戴15年位置追踪电子装置（电子脚镣），10年内禁止在儿童、青少年相关机构和残疾人福利设施就业。终审维持二审原判，郑明析的所有上诉均被驳回。

郑明析被指控从2018年2月至2021年9月期间，在忠清南道锦山郡珍山面月明洞修炼院等地，23次性侵或猥亵香港籍女信徒Maple（30岁）、澳洲籍女信徒Amy（31岁）和韩国籍女信徒。 去年12月，他因涉嫌对另外8名女信徒实施28次性暴力而被追加起诉，该案件已并入审判。



一审法院判处23年有期徒刑，二审法院以关键录音证据的证明能力不足（缺乏原始档案、录音手机已销毁）为由减为17年。 郑明析提出上诉，但最高法院认为二审判决无误，驳回了他的上诉。

最高法院宣判后，受害者Maple在首尔召开记者会，表示真正感受到正义的存在：「虽然17年的刑期无法弥补我受到的伤害和所有痛苦，但至少能保证今后不会再有新的受害者出现，这一点让我感到欣慰。」



目前为止，控告郑明析的受害者共有22人。 其中一名未成年人因其父母遭到（郑明析方面的）威胁而撤回控告，另一人因即将分娩可能很快就会放弃。

一直支持案件受害者的檀国大学数学系教授金道亨和Netflix纪录片《以神之名：信仰的背叛》导演曹圣铉也一同出席了记者会。 金教授指出，郑明析雇用了韩国最大的律师事务所Kim & Chang，检察官为了给面子而多次拖延调查、驳回逮捕令、反复询问受害者感受，一度令Maple想放弃控告。

曹导演则呼吁社会持续关注：「为什么要由外国女性来承担这场战斗？ 为什么韩国女性要回避这个事件？ 究竟我们的社会把遭受性侵害和邪教迫害的人贴上了多么无能和异常的标签？ Maple一个人承担到现在，希望社会从现在开始提高关注和给与帮助，防止出现更多像Maple这样的受害者。」



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