《魷魚遊戲2》火爆全球卻遭越南抵制！台詞「越戰勇士」連韓國人都反感，另一韓劇《小女子》早已因相似原因下架

Netflix年度話題之作《魷魚遊戲2》上線以來熱度高不下，除了對劇情和演員的討論外，越南觀眾對於部份台詞的指責也引起關註。

第二季新增角色「姜大虎」在介紹家人時說父親為了讓他更有男子氣概而送他參加了海軍陸戰隊， 稱父親是「越戰參展勇士」，周圍的參賽者聽到後紛紛稱讚道「令尊真了不起」。這一幕在越南觀眾中引起不小的抵製聲音。



不少越南網友通過社交媒體指責該劇扭曲越南歷史：「將參加越戰的韓國軍人評價為『了不起的人物』是錯誤的」「美化了韓國軍隊的殘酷行為」「韓國一邊要求日本為殖民統治道歉和賠償，一邊又將當年派軍隊入侵越南視為功績加以炫耀，真是虛偽的雙標。」



要求抵制該劇的呼聲越來越強。 據越南官媒《勞動報》等媒體6日報導，越南市民們已向Netflix越南請求重新審查，甚至要求將該劇從越南地區下架，與此同時，越南電影局也正在評估《魷魚遊戲2》是否違反了越南電影法。

韓劇內容在越南引起抵觸情緒已經不是第一次。 2022年，tvN和Netflix推出人氣韓劇《小女子》，劇中曾參與越戰的將軍提到「一名韓國軍人能殺死20名越共軍」「韓國軍人是越戰英雄」等，越南當局認為劇情扭曲曆史、侮辱越南，違反當地法律，因此向Netflix提出下架要求，令其在越南的服務被中斷。



對於越南人的反應，大部份韓國網友表示理解，稱如果換位思考一下，有日本人說父親在韓國討伐韓國軍人和平民、立了大功，而周圍的人紛紛表示為他自豪，韓國人也會超級不爽。 韓網友：「站在越南人立場當然會憤怒」「追劇時就覺得這句台詞有問題」「不懂為何要加那句台詞，只說是軍人也足以獲得敬重」「加害國把受害國的傷痛作為內容來用是不對的」「涉及其他國家時最好慎重，少談戰爭、紛爭話題」。 亦有網友指出：「這個兒子好像因為父親而有心理創傷，也許第三季的內容會不同」。



此外，《魷魚遊戲2》自上月26日通過Netflix公開以來，僅兩天便在93個國家的熱播影集排行榜榜首。 在上月26日至29日期間，總觀看時長達到4.876億小時，創下Netflix歷史上「公開首週觀看時長」的最長紀錄，超越第一季，刷新了新的紀錄。 第三季將在今年之內公開。



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