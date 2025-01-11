《白種元的悲慘世界》參賽者不聽David Lee勸讓白種元發怒罵髒話！David Lee超委屈觀眾超怒

《白種元的悲慘世界》上週播出第6集，參賽者們進行第二次淘汰任務，學習如何處理豬肉、了解豬肉、烤豬肉到販賣烤豬肉。最受討論的是過程中13號「拋棄家人的脫北者」河真宇態度問題。

生火時，河真宇堅持要先把火柴置於木炭上方，同隊「百分百」的14孫宇成和15劉智旻都和他持相反意見，前一天明明就教過他們正確方式的David Lee也來勸說，河真宇仍不聽，David Lee相當無奈、默默地向林泰訓廚師表示很生氣，事後採訪表示：「不需要不學習的學生，就不是學生了，應該當老師。」河真宇採訪時則說：「我覺得沒有正確解答，就先照我的意見了。」



白種元似乎觀察到了，看著「百分百」笑了笑，但不久他便收起笑容，怒斥所有做不好的組別，不止大聲喝斥「呀」，一些詞彙還被製作組消音。David Lee也被白種元質疑：「昨天沒教他們嗎？」David Lee很委屈地說：「教了……」然後默默進行個別指導，還溫和地對河真宇說：「不要再固執了，告訴你正確方向就要聽話。」



此片段在YouTube高達22萬觀看次數，網友留言「顯得多不肯竊，應該有更多懇切的人吧」、「David Lee廚師性格真的很好」、「在《白種元的巷弄餐廳》擺脫了壓力，現在又重新開始顆顆」、「聽到忠清道人罵髒話就知道他多生氣」、「不愧是軍官出身，『呀！！』一下子就先發制人」、「在《白種元的巷弄餐廳》也沒感受他真心生氣的時候啊顆顆」、「第一次看白種元大哥這樣」。

淘汰者出爐後，一些觀眾也忍不住留言「怎麼不是河真宇」被淘汰，「百分百」最後第四名須被淘汰一人，最終被淘汰的是上一集引發爭議的09號「酒精依賴」吳昌錫。此集公開吳昌錫和金敏成廚師面談內容，吳昌錫原來是自覺有「酒精癡呆」才放棄理論評測，他後續雖然向隊友道歉也振作了，但仍敗給河真宇，應是在理論評測有所差距。

順帶一提，這也不是河真宇首次不聽勸了，他在首個淘汰任務就和隊友吳康泰嚴重不合，他甚至脫口「料理的故事隨便編」，完全和白種元要求的背道而馳，但最後他端出來的魷魚包飯料理很新奇，且應對評審說得頭頭是道，成了團隊獲青睞的關鍵。當時觀眾就曾狠批他的態度問題，下集第7集恐怕又重蹈覆轍，預告內容他竟直接拒絕金敏成廚師的教學。



▼第7集預告



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