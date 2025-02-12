《白種元的悲慘世界》爆衝突兩參賽者打起來！金國憲淚吐夢想是為了媽媽，遭淘汰網不捨

《白種元的悲慘世界》目前已播近尾聲，「十天生意任務」將決定誰能進入準決賽。再一次的團戰加上第一次需要和隊友如此長期合作，幾名參賽者之間的不合爆發開來，部分參賽者引發觀眾批評，最後的淘汰結果也引發觀眾不滿。

中餐班、日料班、西餐班都有發生齟齬，不合情況最嚴重的莫過於David Lee帶領的肉食班，11號金真宇、17號吳康泰與19號金賢俊不聽David Lee的話堅持己見就算了，還早早就因溝通不良埋下衝突種子，開業第三天就出事！金賢俊因另外兩名隊友遲到而忍耐度到達極點，吳康泰一氣之下消失。第七天吳康泰歸來欲和金賢俊講開，金賢俊卻不領情，兩人怒氣爆發動起手腳。工作人員與中餐班16號朱賢旭都來勸架，火爆場面都被在場的顧客看見！



觀眾見此情形也一把火，YouTube相關影片高達14萬觀看，有網友指出吳康泰做生意時曾拿著刀指示隊友已看出人品，也有人說他遲到卻絲毫不歉疚就有問題，亦有人指出金真宇每次都只怪別人好像自己就沒錯一樣，另外有人稱讚前來勸架的朱賢旭很帥氣，或說日料班提前被淘汰的18號林英俊應該要取代肉食班這些人。

「十天生意任務」結果很明顯，肉食班墊底全員遭淘汰，而第一名不是中餐班就是日料班第一，最後中餐班以些微差距獲勝以避免任何人淘汰。日料班屈居第二，15號劉智旻雖後勤工作完備非常可靠，但不敵接待客人表現太好的08號崔正玄，遺憾地遭淘汰。



西餐班呢？狀況可能和日料班類似，06金國憲即便中途腳扭傷努力彌補，仍因表現不比另外兩名隊友突出而遭淘汰。金國憲在面臨淘汰時所說的話相當令人辛酸，他淚吐自己是單親家庭由媽媽一手帶大，過去想當偶像「就是想讓媽媽休息」，到現在為止這個夢想也沒變。可惜的是，金國憲表現出懇切，還是無法留在賽場。



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見淘汰名單，大部分網友都替劉智旻和金國憲抱屈，尤其認為西餐班應該是02崔允成被淘汰而不是金國憲，因為崔允成會因訂單太多自行將內陷減量，還認為前一天的剩下的餐繼續賣無所謂，金國憲和梁京民都分別斥責過他。



網友不捨表示「更喜歡劉智旻待客方式，第一天遇到老爺爺客人，他說要親自端過去，沒辦法就準備托盤給他，感覺是很體貼的人，工作的模樣也很誠實」、「應該是金國憲留下崔允成淘汰……銷售重要但最重要的是正直」、「崔允成的態度……劉智旻和金國憲太可惜了ㅠ」、「劉智旻為什麼淘汰？摸魚了嗎？動粗了嗎？隨便換食譜了嗎？衛生亂七八糟嗎？……只是認真做自己負責的事，為什麼？」……

「無法相信崔允成沒有被淘汰，還想隱瞞客人，難道評審都覺得這沒關係嗎？就算他拿了第一名開店也絕不會光顧」、「劉智旻淘汰太心痛了，本以為和朱賢旭都是強而有力的冠軍候選」、「所以為什麼金國憲被淘汰？在客人面前減少塔可量的不是崔允成嗎？金國憲要淘汰還那麼卑微，努力維持食物品質，拖著疼痛的腿還要為了隊友出現……不是因為做錯了才離開的，而是因為生病了，所以集中治療吧，這段時間辛苦了……」、「劉智旻怎麼了？節目宗旨是什麼？迫切感背後只剩絕望」……等等。

進入準決賽的六名參賽者14為孫宇成、03全東鎮、16朱賢旭、02崔允成、08崔正玄、04梁京民，考驗他們能否獨當一面，邊料理邊做生意的時刻終於來臨。下集預告，在《我獨自生活》「吃出名」的演員李章宇將擔任特別評審。



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