2025來台跨年韓星一覽：Super Junior-L.S.S.、Apink、姜丹尼爾、輝人、俊昊、Dara等（含直播及表演順序等資訊）

台灣2024年各縣市跨年請到MAMAMOO華莎、Jessi、金世正、VERIVERY 及N.Flying李承協&柳會勝，接下來2025年呢？以下由北至南整理！無法到現場只能看轉播的粉絲們也別錯過了！

新北市：Super Junior-L.S.S.

Super Junior小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）上半年才在新北市與桃園市交界的林口體育館開唱，跨年再次來到新北，要在「閃耀新北1314跨河煙火」與E.L.F.再見！



「閃耀新北1314跨河煙火」

時間：12/31 15:00～21:30

地點：淡水漁人碼頭（L.S.S.表演的星光舞台在此）、八里左岸

交通資訊：



網路轉播：壹蘋新聞網、新北市文化局YT、新北市文化局FB

表演順序：



臺北市：Apink

臺北市一年一度的「臺北最High新年城」跨年晚會請到實力與人氣兼具的Apink，不過很可惜，市府公開的宣傳照與招呼影片只有四名成員朴初瓏、金南珠、吳夏榮與尹普美，少了鄭恩地。不過粉絲Panda也不用太傷心，Apink很快就會完整體帶來自己的專場，就在年後2月1日台北國際會議中心（TICC）。



「2025臺北最High新年城」

時間：12/31 19:00～1/1 01:00

地點：臺北市民廣場

交通資訊：



電視轉播：TVBS 56頻道、公視、TVBS ASIA（海外）、美國中旺電視（海外）、中天頻道（海外）

網路轉播：台北旅遊網FB、臺北市政府YT、LINE TODAY、公視+、TVBS新聞網、TVBS NEWS YT、TVBS新聞FB、TVBS新聞 APP、中華電信Hami Video

電台廣播：臺北廣播電台

表演順序：



桃園市：姜丹尼爾、DAYCHILD

桃園「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」請到《PRODUCE 101》第二季第一名、「Wanna One」出身成員，人氣solo歌手姜丹尼爾！還有今年5月甫出道的新人男團「DAYCHILD」。由於桃園市最晚公布卡司，因此還有許多網友沒跟到！幾日前Threads還熱烈討論「竟然有姜丹尼爾」呢！粉絲FLOWD可別錯過了！



「燈燈燈燈！2025桃園跨年晚會」

時間：12/31 19:00～～1/1 00:30

地點：桃園高鐵站前廣場（中壢區高鐵站前路）

交通資訊：



電視轉播：中視新聞台（CH154）、中天綜合台（CH36）

網路轉播：中視新聞台YT、ETtoday新聞雲YT、樂遊桃園FB、中視新聞FB

表演順序：尚無資訊

臺中市：輝人

MAMAMOO輝人今年已來台三次，共演出五場之多，跨年她又要和台灣MOOMOO見面了！就在台中「2025蛇現幸福—台中跨年夜」，如此一來她也完成了2024年在台灣北中南都跑的壯舉！



「2025蛇現幸福—台中跨年夜」

時間：12/31 18:00～1/1 01:00

地點：台中水湳中央公園

交通資訊：



電視轉播：三立都會台（CH30）、台視（CH7）、TBC台中資訊台（CH20）、高點綜合台（CH44）、MOD三立綜合台、三立國際台（海外）

網路轉播：台灣大哥大MyVideo、三立電視YT、三立新聞網YT、三立新聞網直播室、Vidol YT

電台廣播：好事903電台實況轉播

表演順序：輝人22:50

臺南市：李俊昊、GENBLUE幻藍小熊

2PM成員兼演員的俊昊（李俊昊）今年演出《歡迎來到王之國》以「本部長具元」一角再次擄獲觀眾的心。去年10月就曾開粉絲見面會solo表演的他，今年又要展身手，在台南跨年演出！除了俊昊之外，還有台韓兩地發展的GENBLUE幻藍小熊。



「台南好YOUNG耶誕跨年」

時間：12/31 18:00～1/1 00:30

地點：臺南市政府永華市政中心西側廣場

交通資訊：



電視轉播：TVBS歡樂台42頻道、中華電信MOD跨年專區、民視第一台、臺南市第3公用頻道、民視無線台（22:00-00:30）

網路轉播：TVBS NEWS YT、臺南市長黃偉哲FB、臺南Today FB

表演順序：



高雄市：Dara

二代女團2NE1今年積極活動，明年年後也將來台舉行演唱會，在此前成員DARA（SANDARA PARK）會在跨年時刻solo登場高雄，這也是Dara繼今年7月拼盤再次獨自來台開唱。



「2025高雄跨年晚會」

時間：12/31 18:55～1/1 1:00

地點：夢時代購物中心

電視轉播：中華電信獨家多視角（MOD：首頁→高雄跨年晚會）、華視頻道（有線電視、MOD 12頻道）、年代MUCH台（有線電視38頻道）、壹電視綜合台（MOD 312頻道）、MOMOTV（有線電視、MOD 332頻道）

網路轉播：Hami Video（首頁→高雄跨年晚會）、LINE TODAY官方帳號、ETtoday新聞雲網站、ETtoday新聞雲APP、ETtoday星光雲APP、陳其邁 Chen Chi-Mai FB、高雄市政府 Kaohsiung City Government FB、高雄旅遊網 FB 、華視綜藝頻道 YT

電台廣播：高雄廣播電臺FM94.3

表演順序：



順帶一提，由於昨（29）日韓國發生重大事故濟州航空客機失事，韓國進入七日哀悼期，所有娛樂活動不約而同取消，不過這些韓星們會依約來台，Threads上有網友發起「低調觀賞」，希望觀賞的粉絲們不要太大舉動以致偶像招罵。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞