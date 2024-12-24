「黑道爸爸」公開！《白種元的悲慘世界》受虐兒+2，參賽者悲吐：想把爸爸殺掉

《白種元的悲慘世界》目前播至第四集，切洋蔥任務將分參賽者分等級組團後，參賽者迎來首個將會淘汰人的任務，任務過程仍陸續公開參賽者的最想清除的人生標籤」。

此集公開了兩名參賽者的標籤，他們共通點都是「家暴受虐兒」──12號趙度延與18號林英俊。12趙度延的標籤是「家暴受害者」，他透露自己上中學（國中）的時候，姐姐常常被爸爸打而離家出走，家裡經濟狀況越來越差的情形下，他成了一家之主扛家計。



還記得首集開場，4號梁京民便特別在意「黑社會爸爸」的標籤嗎？他一度誤認11號金真宇就是黑社會爸爸，後來第二集才還給金真宇清白，金真宇僅是「沒能力的三個孩子的爸」。而第三集終於揭曉「黑社會爸爸」是18號林英俊，且指的不是他本身是黑社會爸爸，而是他有個黑社會爸爸！

林英俊坦言「這輩子從來沒有喜歡過爸爸」，爸爸經常在喝醉後打媽媽，記憶中最可怕的是某次媽媽被帶上車，幾小時候回家時臉部已被打得面目全非，他當時對媽媽說：「別擔心，我會把爸爸殺掉。」媽媽卻對他說：「你別說這種話，長大後絕對不能變成他那樣。」最後他表達自己的夢想是付出所有、和媽媽過上幸福生活。



《白種元的悲慘世界》前面已公開過‎「不被待見的孩子」15劉智旻在育幼院遭受暴力甚至性虐待，「9號處分少年竊盜犯」07金東俊被送給親戚扶養後遭受叔叔家暴‎，第三集播畢「受虐兒」再加兩名，令人心疼。

《白種元的悲慘世界》目前播至第4集，香港觀眾可於黃Viu收看完整節目。

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