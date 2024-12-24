「黑道爸爸」公开！《白种元的悲惨世界》受虐儿+2，参赛者悲吐：想把爸爸杀掉

《白种元的悲惨世界》目前播至第四集，切洋葱任务将分参赛者分等级组团后，参赛者迎来首个将会淘汰人的任务，任务过程仍陆续公开参赛者的最想清除的人生标签」。

此集公开了两名参赛者的标签，他们共通点都是「家暴受虐儿」――12号赵度延与18号林英俊。12赵度延的标签是「家暴受害者」，他透露自己上中学（国中）的时候，姐姐常常被爸爸打而离家出走，家里经济状况越来越差的情形下，他成了一家之主扛家计。



还记得首集开场，4号梁京民便特别在意「黑社会爸爸」的标签吗？他一度误认11号金真宇就是黑社会爸爸，后来第二集才还给金真宇清白，金真宇仅是「没能力的三个孩子的爸」。而第三集终於揭晓「黑社会爸爸」是18号林英俊，且指的不是他本身是黑社会爸爸，而是他有个黑社会爸爸！

林英俊坦言「这辈子从来没有喜欢过爸爸」，爸爸经常在喝醉后打妈妈，记忆中最可怕的是某次妈妈被带上车，几小时候回家时脸部已被打得面目全非，他当时对妈妈说：「别担心，我会把爸爸杀掉。」妈妈却对他说：「你别说这种话，长大后绝对不能变成他那样。」最后他表达自己的梦想是付出所有、和妈妈过上幸福生活。



《白种元的悲惨世界》前面已公开过‎「不被待见的孩子」15刘智旻在育幼院遭受暴力甚至性虐待，「9号处分少年窃盗犯」07金东俊被送给亲戚扶养后遭受叔叔家暴‎，第三集播毕「受虐儿」再加两名，令人心疼。

《白种元的悲惨世界》目前播至第4集，香港观众可於黄Viu收看完整节目。

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