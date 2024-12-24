《只要有空》正在拍攝愛情電視劇的柳演錫流露心聲：「想度過溫馨的聖誕節」！

SBS《只要有空》主持人之一的柳演錫，最近因演出《現在撥打的電話》中的霸氣護妻發言人白司彥而受到廣大觀眾們的喜愛，而他也在聖誕節前在節目中許下心願，引發話題討論。

SBS《只要有空》利用民眾在日常生活中的小小空閒時間，讓藝人們前往拜訪並進行遊戲，有機會獲得實用的獎品。由於每一集請來的嘉賓都相當有人氣，也宣傳自己的新作品，本節目的收視率也節節高升。



柳演錫在節目中許願今年能度過一個不一樣的聖誕夜，他表示在家中也擺設了聖誕樹，也很興奮迎接聖誕節的到來，甚至思考著當天要做什麼呢？劉在錫提問「你會在家嗎？」引發笑點，柳演錫只許願說「希望聖誕夜能夠過得溫暖～」讓大家更關注，劉在錫接著說「把電熱毯打開睡覺就好」，非常寫實又有畫面的建議讓大家笑了起來。



來賓李笛還告訴柳演錫「一旦出演了綜藝節目，之後就沒辦法拍愛情作品。」給了綜藝感相當豐富的柳演錫一種威脅感，不過柳演錫卻趕緊表示「我現在也很努力的在拍愛情電視劇啊～」對此，搭檔劉在錫則相當欣慰的表示「演錫啊～做得很好～你就讓他看看，又能做綜藝節目，又能拍愛情作品。」對柳演錫的表現可說是讚譽有加。當天柳演錫也為了遊戲拚盡全力，劉在錫更是抱住了柳演錫，直誇他表現很好，當作自己的孩子一樣稱讚。



讓劉在錫相當感動的柳演錫，在本集的《只要有空》更是特別活躍，24日晚間將公開最新集數。



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