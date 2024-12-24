《豆豆飯飯》李光洙＆都敬秀挑戰開公司食堂！變身社長和營養師，卻意外地不合？吵架直接抓衣領 XD

《豆豆飯飯》（콩콩밥밥）是《種豆得豆》的番外篇，是由至親兄弟的李光洙和都敬秀（D.O.）經營公司食堂的節目。

《豆豆飯飯》的海報中，KKPP食品李光洙、都敬秀明朗的微笑吸引大家的視線，他們將在3天內向製作公司 egg is coming 職員們展示美味的午餐和晚餐。兩人不僅給菜單取名，還親自負責菜單的構成和料理，社長李光洙負責各種業務和料理支援，都敬秀擔任主廚兼營養師。



公開的首版預告中，李光洙和都敬秀吵吵鬧鬧的樣子也讓人期待，都敬秀還展示華麗的刀工和廚藝，看到凌亂的洗碗槽也憤怒地喊：「拜託整裡一下！要收拾乾淨啊！」在對話過程中還說道：「哥～你來做吧！這種還是哥你來...」讓李光洙驚慌失措。



此外，李光洙似乎很鬱悶，親自對著都敬秀的耳朵說：「你沒聽到我說的嗎？」還抓住都敬秀的衣領，雖然兩人一直吵架，但也表示如果沒有對方就麻煩了，讓人更加好奇《豆豆飯飯》的故事呢！而《豆豆飯飯》將於2025年1月9日晚上8點40分在 tvN 首播，之後1月10日下午6點在十五夜頻道公開完整版。

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