2024年K-POP爭議風暴！六大事件引爆热议，讓民眾失望的歌手們

2024年年即將進入尾聲，這一年K-pop團體的世界巡演接連不斷，鞏固了K-pop的全球人氣。 而在K-pop蓬勃發展的同時，也頻頻爆出引人注目的爭議，多名歌手捲入負面消息中，令粉絲直呼「天塌了」，其中五起引發大眾極大憤怒的事件尤為突出。

▲ 從「英雄」到「什麼呀」的林英雄



送他演唱會門票即是最高孝道的「國民歌手」林英雄，因一句話徹底失去大眾好感。 在尹錫悅總統宣布戒嚴令及解散戒嚴令的影響下，全國民眾熱烈要求彈劾之際，他卻在SNS發佈了一條為寵物犬慶生的消息，遭到網友批評後，他隨後：「什麼呀，我是政治家嗎？ 為什麼要發聲？」雖有支持者認為「回應內容與語氣無禮」的批評太苛刻，但更多人抨擊他「戒嚴令不是政治問題，而是常識問題」，認為他的回答顯得對時局無知且輕率。 林英雄事後未再回應，引發了「什麼呀林英雄」這一新詞的出現，成為持續的話題。

▲ 金浩仲：從「Trobarotti」的成功傳奇到「撒謊者」的墜落



今年5月歌手金浩仲因在首爾江南區逆行與計程車發生碰撞後逃逸，後被起訴並被判處2年6個月監禁。 更讓民眾無法接受的是他試圖隱瞞事故，不僅指使經紀人虛假自首，還指示經紀公司高層刪除行車記錄儀的記憶卡。 該事件使金浩仲被全面抨擊，最終他也被判實刑。 他和檢方均對判決提出上訴，該案仍在進一步審理中。

▲ 防彈少年團SUGA：國際巨星的「軍白期」醜聞



防彈少年團成員SUGA於8月因醉酒駕駛電動滑板車被捕，其血液酒精濃度高達0.2227%，遠超吊銷駕照標準（0.08%）。 由於他正處於服役期間，此行為受到更大批評。 事件曝光後，他縮小事態嚴重性的舉動進一步惹怒了粉絲。 事件最終以他被罰1500萬韓元的罰金而告終，但對其形象造成了嚴重損害。

▲NCT前成員泰一涉性犯罪， SM緊急開除



NCT前成員泰一因涉嫌與友人聯手性侵醉酒女性被立案調查，SM於案情曝光當天即宣布將其開除。 後來泰一又被揭發曾參與類似「Burning Sun」案件的特殊強姦行為，輿論對其批評進一步加劇。

▲洪承翰：回歸失敗、離開RIIZE



RIIZE成員承翰因傳洩與爭議照片被爆光導致活動中斷，在經過10個月的自我反省後，SM和他本人試圖回歸，遭到廣大粉絲的強烈抵制，上演了韓娛史上罕見的大範圍卡車遊行、花圈示威，最終承翰宣佈退隊。 儘管SM透露他將於明年以個人歌手身份出道，但能否成功復出，仍需拭目以待。

▲宋旻浩：消極服役



本月23日解除召集（退伍）的宋旻浩卻在退伍前一週（17日）被D社踢爆服替代役期間經常缺席，更找出曾經一同服役的同僚，證言「即使來了也只是戴著耳機，躺著玩遊戲」，雖然經紀公司回應他深受雙向情感障礙等精神疾病的困擾，經常缺席是去接受治療，但仍為平息眾怒。因兵役問題一直都是韓國民眾最敏感的話題之一，宋旻浩的爭議也引發巨大的社會輿論，目前警方和軍方已經介入調查。

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