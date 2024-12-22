大賞典禮放閃時刻：金鍾旼鬆口明年結婚，鄭侑敏宣布懷孕，金南佶、朴信惠、曹世鎬告白另一半

昨晚（21）日同時舉行了年末典禮「2024 KBS演藝大賞」與「2024 SBS演技大賞」，藝人們獲獎除了闡述這一年來為作品付出的心得之外，也常常藉機「放閃」向另一半表達感謝，而今年……「真的很閃」！

金鍾旼鬆口明年可能會結婚

金鍾旼今年認愛小11歲女友，交往已逾兩年。他會開始傳出戀愛新聞是因為在《兩天一夜》與《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）等節目「太誠實」意外爆出，後續竟然有媒體胡亂寫他要結婚了，他無奈說那些是「假新聞」，解釋和女友是以結婚為前提交往，但根本還沒有定下日子。

而昨日KBS演藝大賞，全炫茂和金鍾旼共同頒發最佳節目獎，全炫茂當場說自己要脫稿演出，慫恿金鍾旼像曹世鎬一樣向另一半喊話，金鍾旼便說：「和很滿意的人交往，已經兩年多了，明年應該可以同行了。」此話普遍被韓媒解讀是預告明年結婚，而他當晚典禮以做了17年的《兩天一夜》獲頒「製作人獎」。



鄭侑敏宣布懷孕

鄭侑敏以《聯結》拿下SBS演技大賞「女子助演獎（迷你劇類型/動作劇）」，一上台就說今年對自己很特別，完成了《聯結》拍攝又結婚了，甚至「肚子裡還有孩子」！鄭侑敏‎今年8月和交往兩年的圈外人商人男友步入禮堂‎，而今獲獎喜上加喜，滿面春風的她還說：「孩子的胎名是『祝福』，祝福所有人都能幸福且擁有愛，希望孩子長大也能成為那樣的人。」



曹世鎬、金南佶、朴信惠告白另一半

曹世鎬也是今年結婚，‎婚禮星光熠熠受到相當大矚目‎，和金鍾旼一樣女友都小11歲。昨日他以《兩天一夜》於KBS演藝大賞拿到「最優秀獎（Show & Variety）」，他告白妻子：「和我一起同行的妻子，和我結婚很感謝，能遇到你多麼幸運。」他在告白前還停頓幾秒並轉換視線，不知道是不是在找妻子呢？



你沒看錯，金南佶也「告白」另一半，他以《熱血司祭2》拿下SBS演技大賞「男子最優秀獎（季播劇）」，他竟說比起大賞更期待拿CP獎，很可惜沒有，不然就能「公開與金成均的關係」，當場透露把金成均的手機號碼聯絡人儲存成了「妻子」！金南佶和金成均在《熱血司祭2》Bromance滿滿，沒能獲得CP獎讓不少粉絲抱屈呢！



而朴信惠的告白最動容，朴信惠以《來自地獄的法官》拿到僅次大賞最特別的「導演獎」，她在感謝劇組與親如家人的經紀人「恩英姐姐」時便眼眶含淚，接著感謝粉絲在她結婚並生孩子後仍給予她不變的愛，還說：「活著要遇見適合的人很難，其中一個是恩英姐姐，另一個就是崔泰俊，第一次在這個位置感謝你，在我比想像中更自卑的時候，總是告訴我我做得很好、為我應援，真的很謝謝。」



朴信惠與同為演員的崔泰俊最早在2017年就傳出緋聞，2021年交往四年的他們宣布結婚且懷孕，2022年誕下小王子，今年連續以《低谷醫生》與《來自地獄的法官》兩部迷你劇與觀眾再見，崔泰俊婚後演戲倒幾乎是客串性質，偶有綜藝邀約，今年9月才擔綱週末連續劇《熨斗家族》主演。朴信惠典禮上一番告白讓粉絲更替她開心遇到了對的人、婚姻幸福美滿。



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