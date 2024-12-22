大烏龍事件！金泰梨誤將SBS說成MBC，李帝勳宣布《模範計程車》第三季明年回歸！

2024年SBS演技大賞昨晚在首爾盛大舉行，李帝勳和金泰梨作為大獎頒獎者登場，過程中可謂笑點和亮點滿滿XD

李帝勳和金泰梨是去年大賞‎得主，分別憑藉《模範計程車2》（模範的士2）和《惡鬼》展現了精湛的演技，昨晚一起揭曉今年的大賞得主。

李帝勳說SBS電視劇在今年獲得觀眾們非常熱烈的喜愛，金泰梨接著說：「沒錯，今年MBC……！」隨即露出超級驚慌的表情，道歉說因為太緊張才口誤。 李帝勳淡定地幫忙圓場：「沒關係呀，這就是直播的樂趣。」獲得一陣鼓掌和歡呼。



金泰梨重新說道，今年SBS製作了很多精良的電視劇，從故事、導演到演技都十分優秀。SBS因內部判斷效益欠佳，從去年6月開始暫停播出月火劇，李帝勳表示SBS月火劇即將在明年重啟月火劇製作。

金泰梨：「聽起來很有趣，尤其是《模範計程車》第三季將於明年回歸。」李帝勳：「沒錯，他是我的人生角色。2025年《模範計程車3》金道奇即將回歸，敬請各位觀眾稍作等待。」隨後兩人將今年的大賞頒發給《好搭檔》主演張娜拉。



《模範計程車》（模範的士）以同名網路漫畫為原作，講述蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的故事。 第二季中去年4月終映，最後一集播出中，金道奇潛伏軍隊調查軍中性暴力事件，與陸軍中尉吳美書（文彩元 飾）相遇，兩人複雜的眼神交匯令人十分好奇背後的故事。

李帝勳、表藝珍、金義聖均確定繼續出演《模範計程車3》，令人十分期待。



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