2024 SBS演技大賞今晚揭曉，「入圍大賞」六人都是實力派！這兩位演員呼聲最高

2024 SBS演技大賞今晚舉辦頒獎禮，大賞得主即將在這6位演員中誕生！而韓國網友目前呼聲最高的，也確實在今年貢獻了精彩的角色和演技！

大賞入圍者一：安普賢

安普賢憑《財閥X刑警》入圍，他在劇中飾演一位既是刑警又出身財閥家族的角色，展現了立體而迷人的人物魅力，鞏固了作為 SBS 標誌性「英雄爽劇」核心主演的地位，令不少觀眾期待第二季。



大賞入圍者二：黃正音

黃正音在《七人的復活》雖然僅出演了8集，卻展現出令人難忘的蛻變。 在前一季《七人的逃脫》中，黃正音飾演反派Matthew（嚴基俊 飾）的幫手引發觀眾憤怒，而在《七人的復活》轉型為覺醒自身錯誤、懲治包括自己在內的惡人的審判者「美杜莎」，通過極具張力的表演生動詮釋了角色的轉變，獲得高度評價。



大賞入圍者三：池晟

池晟素有有著「信看演員」之稱，在《聯結》中展現了名副其實的大賞級演技。 池晟飾演染上毒癮的緝毒組王牌刑警「張在京」，通過極具說服力的表演將正義且執著的警察與搖擺不定的癮君子的雙面性刻畫得淋漓盡致。 在短篇快節奏劇集盛行的當下，這部節奏較緩的精品劇集在池晟優秀表現的加持下，最高收視率達到了14.8%。



大賞入圍者四：張娜拉

《好搭檔》可謂是2024年最熱門作品之一，張娜拉的出色表現更是不可忽視。 從《明朗少女成功記》到《皇后的品格》《VIP》，張娜拉再次回歸 SBS，並憑藉《好搭檔》延續了「收視率製造機」的美譽。 她在劇中飾演以離婚訴訟聞名的明星律師「車恩京」，展現了與以往不同的冷靜眼神和強大氣場，細膩詮釋了角色從明星律師到親身經歷離婚的內心變化，使得該劇創下了18.7%的年度 SBS 電視劇最高收視率。



大賞入圍者五：朴信惠

《來自地獄的法官》因朴信惠的演技轉型而引起巨大話題。 朴信惠長期以來以清純堅韌的角色聞名，在這部劇中首次挑戰邪惡卻迷人的惡魔角色「姜光娜」，成功實現180度演技變身。 通過出色的動作戲、耀眼的造型以及惡作劇般的淘氣演技，她為渴望正義的觀眾帶來了爽快的情感釋放，劇集收視率也達到了13.7%。



大賞入圍者六：金南佶

作為 SBS 金土劇的開創性作品，《熱血司祭》時隔五年推出第二季，金南佶再度完美詮釋了「憤怒調節障礙」神父金海日的魅力。 該劇從首播起就創下了12.4%的高收視、位居今年所有電視台的迷你係列劇之首，至今保持著雙位數的收視率。 這背後離不開金南佶的精彩表現，他在劇中時而嚴肅時而搞笑，不惜挑戰高難度動作戲和多樣變裝。 此外，金南佶亦在第一季的團隊成員與第二季新加入的角色之間穩住劇情核心，展現了無可挑剔的表現力。



目前韓國網友中獲獎呼聲最高的就是張娜拉和池晟，其次是朴信惠，也有不少人支持張娜拉和池晟共同獲得大賞！備受期待的2024 SBS 演技大賞將於今晚8點35分（韓國時間）開始直播，由申東燁、《背著善宰跑》金惠奫以及《金字塔遊戲》金知妍共同擔任MC，韓星網將同步直播頒獎進度！

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