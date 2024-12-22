政治餘震下的文化陣痛！檢察官劇失寵，醫療劇與軍人節目接連受挫，影視行業如何應對觀眾情緒？

12月3日韓國緊急戒嚴事件的後續影響不僅波及政界，還對社會各界產生了廣泛的影響，連電視劇行業也難避免。

目前已有不少觀眾透露「無法觀看以檢察官為主角的電視劇」。 在總統尹錫悅為檢察官出身，且在他當權期間多名檢察官們陸續被提拔到要職，導致「政治檢察」、「檢察共和國」等說法產生的背景下，加上12月3日的緊急戒嚴事態的爆發，觀眾對此類問題的反感情緒高漲，紛紛表示：「現在已經無法看到以正義檢察官為主角的電視劇了」，「電影 或電視劇中的檢察官角色簡直是幻想。 以檢察官為主角的電視劇與現實差距太大，令人感到不適」、「別再美化檢察官了」等。

今年在Netflix上公開的電視劇《政壇旋風》成為被「殃及的池魚」，因為圍繞檢察官出身的主角展開，被觀眾們拿來重新解讀並加以批評。 該劇講述了一位想將腐敗、握有巨大權力的總統連根拔起的國務總理，和與之對抗的經濟副總理對立而展開的故事，這一情節顯然不符合當下的政治氣氛，成為了民眾們的洩憤管道。



民眾反應切切實實影響到了電視劇製作行業。 tvN新劇《總有一天會機智的的住院醫生生活》原計畫在今年上半年播出，並於2月發佈了預告片和海報，但因今年年初爆發的住院醫生罷工事件引爆民眾反感，使得開播日一推再推。 大眾對住院醫生罷工的負面看法日益激烈，目前有消息稱該劇可能會在2025年夏季播出，但tvN方面向新聞媒體表示「尚未決定」。



Channel A的《鋼鐵部隊》系列同樣被緊急戒嚴事件波及，引發了觀眾的強烈不滿。 《鋼鐵部隊》系列是一檔由最精銳的退役軍人組隊，為了捍衛出身部隊的榮譽而進行的軍事生存競賽節目，參賽成員都是軍人出身。 但因觀眾曾通過直播目睹戒嚴軍隊突襲國會和選舉委員會的畫面，越來越多的人對以軍人為主題的娛樂節目感到不適。



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