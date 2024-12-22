【韓網熱門】張娜拉打破韓國最初記錄：同時擁有歌謠大賞和演技大賞

張娜拉2002年憑《Sweet Dream》包攬「MBC十大歌手歌謠祭」（現MBC歌謠大祭典）和「KBS歌謠大賞」（現KBS歌謠大祝祭）的大賞，2024年憑《好搭檔》登頂SBS演技大賞。

時隔22年，張娜拉再奪大賞，成為第一位同時擁有歌謠大賞和演技大賞的演員。



韓國網友評論：

1. 哇，三大台的大賞全部拿到了！

2. 事業成績太強了，恭喜恭喜

3. 同時獲得歌謠和演藝大賞的人是有的（李孝利 金鍾國），同時獲得演技和演藝大賞的人也有（李順載 李昇基），而同時獲得歌謠和演技大賞的人，張娜拉是第一個。

4. 拿歌謠大賞仿彿就在昨日，現在已經成為獲得認可的演員，太帥氣了

5. 該得獎的人得獎了，恭喜！

6. 從事另一個領域直到成為頂尖人物，即使花上20年也做到了，真的太帥氣了

7. 那22年的時間差，真的太帥氣了ᅲᅲ

8. 恭喜恭喜！她的獲獎感言也太棒了，讓人感動！

9. 是不是還沒有同時獲得演技、演藝、歌謠三個大賞的人呢？

10. 在李孝利、李順載、李昇基和張娜拉中，感覺唯一有可能在三個領域都拿到大獎的，還是張娜拉

出處：https://theqoo.net/hot/3539404532

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