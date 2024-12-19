FTIsland崔敏煥爭議後再次發聲：「去酒店只是獨自休息，已結扎不需戴套」

FTIsland樂團鼓手崔敏煥被前妻律喜公開錄音檔並指控性交易後，時隔近2個月終於親自出面否認。

崔敏煥於18日在粉絲交流平台Weverse發文表示：「想對我在這個世界上最愛的Pri（粉絲名）說一句話，與公司無關的話... 如果隸屬於公司，又隸屬於一個團體，經常會感覺到比起我自己的立場，要守護的東西實在太多了...」

崔敏煥明確否認性交易指控：「就像媒體報導的那樣，我沒有進行過性交易。 關於新聞說因證據不足而無嫌疑，我該如何證明自己沒有做過的事呢... 因此更加無話可說。」



針對錄音檔中請求熟人代為預訂旅館的內容，崔敏煥解釋道：「錄音中提到的酒店汽車旅館也是當時我想一個人待著才去的... 但要讓大家相信這一點，我自己想想也不容易理解... 如果有確實的證據就好了... 然而沒有，很抱歉... 我也不知道該怎麼講，怎麼辯解... 只希望大家知道真的不是那樣。 而且我沒有打算隱藏或逃避的想法。 真的很抱歉。」

然而立即有網友「為何要求準備牙刷和Condition（*有報導稱condition是保險套的隱晦用語）？」、「如果只是想一個人待著，為何不自己訂旅館？」

對此，崔敏煥回復道：「不知道該不該說，我早就結紮了，不需要保險套。 牙刷是因為我本來就愛乾淨，到哪都要用的。 為什麼會引起疑問呢？」



網友似乎對崔敏煥的說法不買賬，指出結紮和買春並不衝突，問題是有婦之夫去有女人陪酒的地方本身就不對，他卻始終沒有明確否認去過聲色場所，指責他避重就輕。

此外，崔敏煥和前妻、前LABOUM成員律喜於2018年奉子成婚，共育有一男二女，2023年12月宣佈離婚。 今年10月24日，律喜在自己的YouTube頻道上PO出影片，指控前夫崔敏煥在婚姻期間曾進出聲色場所，並公開了數段通話錄音檔作為佐證，還爆料崔敏煥在家人面前對她進行不適當的身體接觸。



事件持續發酵後，崔敏煥退出了KBS 2TV節目《超人回來了》，並宣佈暫停活動。 隨後，因網友透過國民申訴平台提出的投訴，警方開始對崔敏煥進行調查。之後，首爾江南警察署於上月29日宣布，對崔敏煥涉嫌違反性交易處罰法及強制猥褻的指控，由於證據不足，決定不將案件移交檢方。

11月29日，崔敏煥在個人IG PO文向粉絲和隊友致歉，表示前妻單方面的說辭和各種謠言猜測像真相一樣傳播開來，令他認為「至少為了三個小孩也要妥善處理這一切」，所以等到警方給出調查結果之後才發聲。 崔敏煥寫道：「因為我，讓大家操心並度過了艱難的時光，我真的非常抱歉... 這是我非常後悔的部份，對此深刻地反省著。」在這則PO文的留言區，一部份人指責他沒有對前妻和小孩道歉、明明有錄音檔還好像自己完全沒有錯一樣，也有一部份粉絲留言為他加油打氣，表示依舊在等他歸來。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞