FTIsland崔敏焕争议后再次发声：「去酒店只是独自休息，已结扎不需戴套」

FTIsland乐团鼓手崔敏焕被前妻律喜公开录音档并指控性交易后，时隔近2个月终於亲自出面否认。

崔敏焕於18日在粉丝交流平台Weverse发文表示：「想对我在这个世界上最爱的Pri（粉丝名）说一句话，与公司无关的话... 如果隶属於公司，又隶属於一个团体，经常会感觉到比起我自己的立场，要守护的东西实在太多了...」

崔敏焕明确否认性交易指控：「就像媒体报导的那样，我没有进行过性交易。 关於新闻说因证据不足而无嫌疑，我该如何证明自己没有做过的事呢... 因此更加无话可说。」



针对录音档中请求熟人代为预订旅馆的内容，崔敏焕解释道：「录音中提到的酒店汽车旅馆也是当时我想一个人待著才去的... 但要让大家相信这一点，我自己想想也不容易理解... 如果有确实的证据就好了... 然而没有，很抱歉... 我也不知道该怎么讲，怎么辩解... 只希望大家知道真的不是那样。 而且我没有打算隐藏或逃避的想法。 真的很抱歉。」

然而立即有网友「为何要求准备牙刷和Condition（*有报导称condition是保险套的隐晦用语）？」、「如果只是想一个人待著，为何不自己订旅馆？」

对此，崔敏焕回复道：「不知道该不该说，我早就结扎了，不需要保险套。 牙刷是因为我本来就爱干净，到哪都要用的。 为什么会引起疑问呢？」



网友似乎对崔敏焕的说法不买账，指出结扎和买春并不冲突，问题是有妇之夫去有女人陪酒的地方本身就不对，他却始终没有明确否认去过声色场所，指责他避重就轻。

此外，崔敏焕和前妻、前LABOUM成员律喜於2018年奉子成婚，共育有一男二女，2023年12月宣布离婚。 今年10月24日，律喜在自己的YouTube频道上PO出影片，指控前夫崔敏焕在婚姻期间曾进出声色场所，并公开了数段通话录音档作为佐证，还爆料崔敏焕在家人面前对她进行不适当的身体接触。



事件持续发酵后，崔敏焕退出了KBS 2TV节目《超人回来了》，并宣布暂停活动。 随后，因网友透过国民申诉平台提出的投诉，警方开始对崔敏焕进行调查。之后，首尔江南警察署於上月29日宣布，对崔敏焕涉嫌违反性交易处罚法及强制猥亵的指控，由於证据不足，决定不将案件移交检方。

11月29日，崔敏焕在个人IG PO文向粉丝和队友致歉，表示前妻单方面的说辞和各种谣言猜测像真相一样传播开来，令他认为「至少为了三个小孩也要妥善处理这一切」，所以等到警方给出调查结果之后才发声。 崔敏焕写道：「因为我，让大家操心并度过了艰难的时光，我真的非常抱歉... 这是我非常后悔的部份，对此深刻地反省著。」在这则PO文的留言区，一部份人指责他没有对前妻和小孩道歉、明明有录音档还好像自己完全没有错一样，也有一部份粉丝留言为他加油打气，表示依旧在等他归来。



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