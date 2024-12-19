【韓網熱門】如果能復活韓劇裡死亡的一對CP的話？網友：他們必須全部復活

韓劇不全是HAPPY ENDING，眾人走向更美好的人生，多的是淒慘結局，不是雙雙身亡，就是獨留一個人孤獨地活著。

如果能夠復活韓劇中的一對死亡（雙亡or死一人）的情侶，你會選擇誰？



韓國網友評論：（殷始慶和明喜呼聲最高）

1. 《愛上王世子/KING TO THE HEARTS》殷始慶，他根本沒有理由要死啊

2. 《蜉蝣先生》的海潮快活過來吧

3. 《陽光先生》裡的Eugene Choi

4. 《Sweet Home》鄭載憲，一下子就想到了他

5. 《五月的青春》明喜，我要哭死了

6. 《衣袖紅線邊》德任啊，我的祘任CP

7. 《對不起，我愛你》男女主，都給我活過來

8. 《從天而降的一億顆星》，真的要哭死了

9. 我想復活雙亡的CP，但是哪怕復活了他們也沒有活下去的希望，活著也會被拷問活或者坐牢，我的《五月的青春》CP啊

10. 死亡結局雖然痛苦，但是如果敘事寫得好的話我也會接受，但是真的搞不懂編劇為什麼要寫死《愛上王世子》殷始慶???

11. 《穿透屋頂的High Kick》申世景，太可憐了

12. 復活《穿透屋頂的High Kick》裡的申世景和崔丹尼爾吧，我想看崔丹尼爾和黃正音談戀愛

13. 不是情侶行不行，《陽光先生》裡的男人們

14. 《五月的青春》明喜，別讓喜太苦等40年了，太痛苦了

15. 《善德女王》毗曇，到現在我還記得他死去的場面，完全不敢回看

16. 如果說出我想復活的CP的話，會暴露我的年紀，算了

17. 一下子就想到了《任意依戀》俊英

18. 留言裡的所有人都復活吧

19. 《五月的青春》明喜呀，不好意思，我選擇復活《鬼怪》裡的恩卓

20. 《天國的階梯》虐戀終極版，終於可以幸福地在一起了，可是死了

原文：https://theqoo.net/square/3534056096

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