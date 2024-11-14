「高冷沙漠」高賢廷vs「暗湧大海」厲雲！《Namib》首隻預告：明星製作人與長期練習生的相遇

演員高賢廷和厲雲在新劇《Namib》中相遇，分別飾演明星製作人和被淘汰的長期練習生，共同打造出一段激烈而動人的追夢故事。

14日，Genie TV公開了全新原創電視劇《Namib》的首支預告片，高賢廷和厲雲強烈的對視以及角色故事的鋪墊引發了觀眾期待。

預告片的開場十分震撼，呈現出沙漠與海洋交接的Namib沙漠景觀。 故事中的女主角姜秀賢（高賢廷 飾）如同荒涼的沙漠般冷酷，而男主角劉振宇（厲雲飾）則像海洋般漂泊無定。



畫面的色彩對比尤為醒目。 劉振宇站在巨浪翻騰的畫前，姜秀賢凝視著他。 兩人上方映射出的黃色燈光令人聯想到Namib沙漠的風景。 姜秀賢冷漠無情的目光和劉振宇波動不已的眼神彼此交匯，給人留下深刻的印象。 片中還出現了文字「沙漠與海洋相遇，成就夢想之地」。



高賢廷與厲雲的化學反應引人期待。 在預告中，兩人僅憑表情就將場景充滿張力。 據悉，在《Namib》中他們將作為彼此的導師與學徒，為觀眾帶來一場溫暖的情感故事。

《Namib》講述了被解僱的明星製作人姜秀賢和被淘汰的長期練習生劉振宇的故事。 兩人相遇后，為了各自的目標攜手前行。 該劇將於下月23日首播。

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