「高賢廷死亡傳言」瘋傳！本人親口回應震驚網友

資深女演員高賢廷近日透過個人YouTube頻道久違地公開近況，並對圍繞她的「死亡傳聞」作出震驚回應，引發關注。

在日前上傳的《Vlog 9》影片中，高賢廷現身美國紐約，參加「2025年Ralph Lauren女裝系列」時裝秀。 這是她時隔四個多月再次更新影片，吸引大批粉絲點閱。

高賢廷在影片中向粉絲致歉：「我已經有超過四個月沒能製作Vlog了，真的很抱歉。因為身體不適，需要休息，所以無法外出或拍攝。」她透露自己在健康恢復後，便著手準備內容，想要向粉絲們報平安。



談到接下來的計劃，高賢廷表示：「這次旅行不算什麼巨集大計劃，只是像寫日記一樣，想跟大家分享我的近況。之前粉絲問我用什麼保養品或物品，我也會慢慢整理更新。 未來會常常跟大家見面。」她也笑稱這趟旅行是「找藉口去想去的地方」。影片末段，一位工作人員突然提及「外界傳出高賢廷死亡的傳言」，令她當場愕然，「真的有那種消息？ 太讓人震驚了！」。



其實，高賢廷自去年底因健康惡化缺席原訂出席的Genie TV原創劇《星星閃耀的夜晚》製作發表會，當時她曾公開在醫院拍攝的照片，並坦言：「我也被自己嚇到，不過大手術順利結束後，終於清醒過來了。接下來會更小心照顧自己。」

▼高賢廷《Vlog 9》



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