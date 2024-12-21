大韓航空&韓亞航空正式合併：回歸初心！前者成業界龍頭，10年前「花生回航」事件重提

今年韓國航空業界最大的關注焦點是大韓航空與韓亞航空的併購結果。 經過四年的漫長等待，這兩家公司的合併終於在今年年底畫上句號。

大韓航空（Korean Air）於2024年12月11日向韓亞航空（Asiana Airlines）支付了8000億（韓幣，下同）的尾款，並取得了1億3157萬8947股新股（持股比例63.88%），完成了與韓亞航空的新股認購交易。 韓亞航空自本月12日起正式成為大韓航空的子公司。



大韓航空與韓亞航空合併後，最引發擔憂的問題是市場「壟斷」。 以2024年為基準，合併后的大韓航空在韓國航空市場的佔有率達到了以下比例：

以旅客數量為基準：67.13%

以運力（座位供應）為基準：70.4%

以航班數量為基準：66.6%

以信用卡支付金額為基準：78.64%

這一數據包括兩家航空公司的低成本航空（LCC）子公司（真航空、釜山航空、首爾航空）的市場份額，這使得大韓航空在國內市場實際上擁有了壟斷地位。 根據《公平交易法》，如果單一經營者的市場佔有率超過50%，或排名前三的經營者市場佔有率合計超過75%，就會被視為市場支配性企業。 大韓航空與韓亞航空合併後，正符合這一條件，成為韓國航空運輸業的「寡頭」。



日前，大韓航空發佈官方，兩家航空公司的機師、空服員、地勤客服、技術人員的合影，引爆韓網的熱評，廣大民眾關注韓亞航空公司的里程積分能夠繼續使用的同時，還很好奇合併後乘務員的制服是否會迎來新變化。



說起大韓航空，不得不提起2014年12月5日發生的「花生回航」，這起事件不僅震驚了韓國社會，也在國際範圍內引發了廣泛關注。 這是一場因瑣事而引發的航空騷動，同時揭示了韓國財閥文化中的特權問題。 當天，大韓航空從美國紐約肯尼迪國際機場飛往韓國仁川的KE086航班上，時任大韓航空副總裁的趙顯娥（大韓航空母公司韓進集團會長趙亮鎬的長女）在頭等艙發現一名乘務員用袋裝花生款待，而非按照規定將花生放在盤子里端上來。她對此極為不滿，認為服務不符合航空公司的標準，對乘務員進行了嚴厲斥責后命令機長將飛機返航至登機口，將該乘務員強行趕下飛機。 當時飛機已經開始滑行，準備起飛，因趙顯娥的要求，航班不得不中斷滑行，重新返回登機口。隨後，趙顯娥還命令負責乘務的服務主管下機，並對其進行了辱駡。整個過程中，她還使用了高壓和不當的語言。 航班因此延誤了約20分鐘，導致乘客的不滿與困惑。

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